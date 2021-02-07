台士兵演习黑入参谋部系统 检方不起诉

台湾第四军种“资通电军”的两名士兵，在汉光演习中扮演“黑帽骇客”，攻破台湾国防部参谋本部人事参谋次长室管理系统，，取得国防部前部长冯世宽、前参谋总长李喜明人事机密，被国防部依外患罪章的刺探搜集国防秘密罪嫌送办。台湾高检署调查后，认为两人的骇侵动作是依法令所为之职务行为，决定不起诉。

据《自由时报》报道，检调在追查过程中，发现军方原有的计划纲领规范不够明确，才造成基层认真的资讯人才被调查，建议军方对如今全球都重视的资安演练攻防，能藉由此案的检讨，订出更合理的规范，避免类似情况再发生。

据了解，黑入参谋部的两名士兵是黄姓军官及邓姓士官。邓姓士官是国防部参谋本部资电作战指挥部网路站大队网路作战资讯士、黄姓军官是网路情搜中队中尉分队长，全案于去年发生后，严重影响军队士气，黄男已办理退伍，目前在知名上市电脑公司上班。

资通电军是台湾总统蔡英文在四年前成立，隶属国防部参谋本部，蔡英文曾说“这代表台湾国防全面进入资讯作战时代”，并强调资安就是国安。不过，这起事件发生后，造成台湾士气受挫，据了解，当初是国防部向调查局检举，要求查办。

台湾国防部在2017年汉光演习期间，由资电指挥部实施网路站攻防演练，资电指挥部网路站小组仅得于2017年5月22日至26日执行攻防，负责扮演中国大陆“红军”的黄、邓二人，被控并无查询人资系统将级以上军官机密人事权限，却使用“资料库隐码攻击程式”，侵入人资系统后台，刺探冯世宽、现任资通电军中将指挥官马英汉等人事机密。

黄姓军官还被控在汉光演习结束后，骇取时任参谋总长李喜明、十军团少将林文皇密码，借此刺探李、林两人人事个资，因而被检举涉及刺探搜集国防秘密罪、妨害电脑使用罪。

国防部人事参谋次长室发现系统被骇，经查竟是自家资通电军所为，由于骇侵时间点是非演习期间，无前例可循，国防部决定将黄、邓移请调查局国安站厘清。