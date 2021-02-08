中国海事局：解放军昨起大连外海军演15天

中国海事局昨天宣布，解放军将在渤海海峡黄海北部进行长达15天的军事演习。

中国海事局官网昨天发布最新航警称，解放军从2月7日下午4时至2月21日下午4时，将在渤海海峡黄海北部执行军事任务，四点连线范围禁止船只驶入。

网媒“香港01”指出，今年以来，解放军在渤海、黄海、东海三大海域密集演习。例如，1月31日、2月1日，渤海海域执行军事任务；1月31日至2月7日，渤海海峡黄海北部执行军事任务。此外，东部战区海军某驱逐舰支队在东海某海域组织主炮射击、综合攻防等20多个课目的实战化训练。

报道称，美国军舰近期多次进入台海、南中国海区域，解放军上述一系列演习动作，被认为是应对当前南中国海及台海局势。

针对美军“马侃”号（USS John S. McCain）驱逐舰上周四（2月4日）穿越台湾海峡，中国外交部发言人汪文斌回应，中国密切关注并全程掌握美国军舰通过台湾海峡的情况，中国将继续时刻保持高度戒备，随时应对一切威胁挑衅，坚决捍卫国家主权和领土完整。

而对于美军舰穿越台湾海峡后进入南中国海，并在西沙群岛海域航行，中国解放军南部战区新闻发言人田军里称，中国对南中国海诸岛及其附近海域拥有无可争辩的主权。“战区部队时刻保持高度戒备状态，坚决捍卫国家主权安全和南海地区和平稳定”。