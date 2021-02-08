崔天凯：美国需展现诚意和善意

中国驻美国大使崔天凯在谈及中美最高级别外交官员在美国总统拜登上台后首次通话时说，言辞示强或是手段强硬都不是有效的外交政策，也不是外交的正确方式，并认为美国显然需要彰显相互尊重，展现诚意和善意。

崔天凯前天（6日）在接受美国有线电视新闻网（CNN）的访问时说：“关于杨洁篪主任和布林肯国务卿昨天的通话，坦率说，我们从消息稿中看到的是美方强权的例证，而非榜样的力量。”他也提到，国家主权、统一和领土完整是中国核心价值和核心利益，中国会尽一切努力去捍卫。

据中国驻美大使馆官网发布的采访实录，崔天凯希望并相信，中美双方在所有这些领域都存在合作需求和潜力，特别是在应对气候变化等现有和不断出现的全球性挑战方面。

崔天凯也提到，中国并没有实施一套新的外交政策，强调中国的对外政策是一贯的，即独立自主的和平外交政策。

中共政治局委员、中央外事办公室主任杨洁篪和美国国务卿布林肯在拜登首次发表对华外交政策的隔天（2月5日）正式通话。

双方再次就人权问题交锋，布林肯强调将继续维护人权和民主价值观；杨洁篪则重申，中国内政不容任何外部势力干涉。

CNN主播扎卡里亚（Fareed Zakaria）也在访谈中提到，英国广播公司（BBC）报道，新疆的劳改营像监狱，警卫进行了包括性虐待、强奸等活动，并请崔天凯对此作出回应。崔天凯指BBC的消息来源大多是不可信的，并说他参观了一些职业技能教育培训中心，那里就像一个校园，决不是什么劳改营。

崔天凯在谈到“一国两制”时说，如果“一国”主权受到挑战，“两制”包括中国大陆的制度和香港的制度都会受到严重威胁，并称这是一个基本问题。