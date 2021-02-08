中国多地通报拒服兵役案例 实施联合惩戒

安徽、甘肃、山西及陕西等中国多省市近期公开通报了拒服兵役人员案例及多个部门的联合惩戒措施。

据澎湃新闻报道，甘肃陇南市武都区政府官网1月29日发布的“关于对杨帆拒服兵役行为处罚的通报”显示，杨帆入伍后不久训练精力不集中、思想消极，不能适应部队生活，多次提出离队申请。所在部队、区征兵办人员和城关镇武装部长沟通、教育引导无效，最终杨帆被部队除名。

山西临汾市浮山县政府官网2月3日发布的“关于对姚舒文拒服兵役的处罚通报”称，姚舒文入伍后思想极不稳定，多次提出离队申请。各方做了调解及思想转化工作，但姚舒文仍坚决要求离队，并表示愿意承担拒服兵役的一切法律后果。最终，中部战区给予姚舒文除名处分。

在安徽宿州市埇桥区发布的通报中，两名应征入伍后打“退堂鼓”的青年均为高校新生。通报称，薛志刚、武以豪入伍后抵触部队管理，逃避部队学习、训练，并多次向所在部队申请离队。武警云南总队依规将二人除名。

报道称，各地在通报拒服兵役人员基本情况后表示，为维护兵役制度的严肃性，警示教育全社会适龄应征青年依法服兵役，均同时公布了组织、教育、人社、公安、民政等部门联合实施的惩戒措施。

其中，前述各地通报提及的拒服兵役人员被联合惩戒的举措均包括“公安部门在个人户籍‘服役栏’备注‘拒服兵役’永久字样，列入法定不准出境人员库，两年内不得出国（境）；不得录用为公务员（含参照公务员法管理的工作人员）和事业单位工作人员；按照规定被取消其本人义务兵优待金和家庭军属待遇资格，并按照所在地2020年义务兵优待金的两倍予以罚款；并纳入履行国防义务严重失信主体名单实施联合惩戒；两年内不得升（复）学”等。