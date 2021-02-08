唯品会涉嫌不正当竞争行为被罚300万人民币

中国电商平台唯品会因涉嫌不正当竞争行为，被中国国家市场监督管理总局罚款300万元（人民币，61万新元）。

市场监管总局今天（8日）在官网上发布新闻稿，提到他们在今年1月对唯品会（中国）有限公司涉嫌不正当竞争行为立案调查。

唯品会被指从2020年8月至12月为获取竞争优势及交易机会，开发并使用巡检系统，获取同时在本公司和其他公司上架销售的品牌经营者信息，利用供应商平台系统、智能化组网引擎、运营中台等提供的技术手段，通过影响用户选择及限流、屏蔽、商品下架等方式，减少品牌经营者的消费注意、流量和交易机会，限制品牌经营者的销售渠道。

市场监管总局指责唯品会的做法妨碍、破坏了品牌经营者及其他经营者合法提供的网络产品和服务正常运行，违背了自愿、平等、公平、诚信原则，扰乱了公平竞争市场秩序，违反了中国《反不正当竞争法》规定。

唯品会今天也在微博上发布公告，提到他们已经收到国家市场监督管理总局关于违反《反不正当竞争法》的行政处罚决定书，并说唯品会对行政处罚决定书载明的违法事实没有异议，接受行政处罚决定，将及时履行，并将按照国家市场监督管理总局的要求及《反不正当竞争法》的规定，进行全面整改。

市监总局早前曾宣布就去年“双十一”前后消费者投诉的网购先提价后打折、虚假促销、诱导交易等问题，对唯品会、京东和天猫三家电商进行调查，证实他们存在不正当价格行为，各被罚款50万元人民币（10万新元）。