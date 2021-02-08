新华社连发四篇文章论中美关系提出四不得

中国官媒新华社从上周三（3日）起，连续四天发表关于中美两国关系的四篇评论文章，强调“正确把握中美关系航向”，中美关系大局毁不得，人心相通之桥拆不得，经贸往来之势挡不得，科技交流之路断不得。

新华社在第一篇文章“中美关系大局毁不得”提到，美国新政府上任以来，期待中美关系重回正轨成为国际上许多有识之士的共同呼声，强调中美两国合则两利、斗则俱伤。

文章认为，“在巨变的时代，中美关系的巨轮能否保持正确航向，不仅与两国人民利益密切相关，也关乎世界前途与命运。”文章也呼吁美国是时候拿出政治远见，同中国相向而行，做出无愧于时代的关键抉择。

在第二篇文章“人心相通之桥拆不得”，新华社提到，今年是“乒乓外交”50周年，而“乒乓外交”之所以能成为外交史上的佳话，秘诀在于通过小小乒乓球，中美搭建起跨越太平洋的沟通之桥，并强调人文交流给两国人民带来“实实在在的好处”。

新华社在第三篇文章“经贸往来之势挡不得”说到，2020年中美关系经历了建交40多年来最严峻局面，但中美经贸合作逆势增长。文章指出，美国前特朗普政府推动缩减在华投资，但美国投资者对中国证券的持有率近年一直高企；美国上届政府政策也给美中之间金融流通带来更大风险，但并没有影响市场对两国之间更大规模金融融合的期待。

文章强调，贸易战并未改变中美经济高度融合关联的局面，并说：“作为世界上最大的两个经济体，中美合作不仅承载两国人民的福祉，也关乎世界人民的利益。中方愿同美方加强宏观经济政策协调，并就维护全球产业链供应链安全、维护全球经济金融稳定开展合作，助力两国和世界经济增长。”

新华社在最后一篇文章“科技交流之路断不得”认为，对世界来说，中美科技交流合作更是“全球赢”，并称破坏中美既有科技交流合作，将打乱全球数十年建立起的科技合作生态与供应链良性反馈和循环机制；在气候变化、冠病疫情等迫在眉睫的人类危机面前，给国际社会有效推动应对机制平添障碍。

文章说到：“作为最大的发展中国家和最大的发达国家，中美科技交流合作的成果为应对气候、环境、生态、能源、疾病等全球性问题提供解决方案，对世界稳定发展持续产生深远影响。”

文章强调，科技霸凌无异于种族主义之邪路，技术围堵等同于孤立者之歪路，要维护和增进两国乃至全球人民的福祉，应优势互补，而非脱钩切割。