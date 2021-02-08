“杀猪盘”骗局在港兴起 涉案金额近亿

“杀猪盘”网上投资骗案去年初在香港兴起，骗徒专攻“寂寞的心”，以社交程序与受害者结为朋友或恋人，其后引诱对方使用虚假应用程序或网站投资骗财，已有多人中招。警方去年共记录逾180宗相关个案，牵涉金额达8500万元，当中有男钢琴教师一个月内被“男友”骗款逾千万元，另有女准业主被骗去买楼积蓄，损失惨重。

据《星岛日报》2月8日报道，香港警方日前详述“杀猪盘”骗案手法，并分享当中个案，提醒市民慎防受骗。网络安全及科技罪案调查科总督察朱铭麟表示，香港去年有544宗网上投资骗案，包括181宗俗称“杀猪盘”骗案，骗徒会以虚假手机应用程序和网站，引诱受害人参与不存在的“高回报”投资，当中受害人超过八成是女性。

去年受骗个案中，最大单一损失金额达1300余万元，受害人被同性“爱侣”骗财。商业罪案调查科署理警司颜凯欣透露，案中40多岁男钢琴老师，去年8月透过社交媒体“Grindr”结识自称本地红酒公司老板的男性，不久发展为网上情侣，至8月20日被对方诱使下载名为“聚X宝”的手机应用程序（App）进行投资，首次投入4万元便赚取6000元，款项随即转帐至其银行帐户，令他深信不疑，于是不断投入款项，直至9月17日的一个月内已转帐16次、合共1347万元，但当他“赚取”1000万元申请提现时，“客户服务员”指其帐户因违规行为遭冻结，要求支付460万元解冻，此刻他才发现受骗，随即报警。

警方同时提供两名女事主讲述受骗经过的影片，当中第一名女事主说去年12月下旬下载一款供单身男女结识异性的社交平台“陌陌”，不久认识了声称离异的姓林男子，双方交换WhatsApp联络，此后对方每日嘘寒问暖，又主动介绍家庭背景，声称自小在单亲家庭长大，从事资讯科技行业，已居港八年，在沙田翠丽花园拥有逾千呎单位。

虽然素未谋面，她说不久与对方成为网上情侣，男方其后说其任职公司负责为澳门一家酒店的赌场系统进行维护，并且研发网上投资应用程序，又指自己可操控程序，保证投资有两成回报，她于是在今年元旦投资30万元，十分钟获告知赚取9万元，款项亦快速转帐至其户口，于是放下戒心，再增加投资款项，无奈其后因不能提现惊觉受骗，短短四天损失258万港元和28万元人民币。

另一名女受害人指出，去年12月下旬有陌生男子在社交平台“抖音”主动加了她为好友，对方自称41岁，家住浅水湾，在中环任职外汇分析师，此后不时分享赚钱心得，更称可为她做免费投资指导，并代为垫付部分投资款项，着她下载名为“IFS”的应用程序，她不久投入1000美元，转眼赚了300元，隔天再投资2万美元，亦有赚无蚀，且可提现，遂于去年12月28日起一星期内，先后投资合共390万港元。

投入巨款后，这名受害人说随后要求提现，获对方告知有元旦“锁仓”活动，若在程序保留资金三日，可额外获得逾一成利息，没料三日后程序失效，男方失去联络。她透露，受骗前已支付订金买房，被骗财后，无法取回订金之余更要作出赔偿，总计合共损失约600万元，“天塌下来的感觉！希望大家明白，天上不会掉馅饼，不要随便加陌生人为好友，别相信网友可帮你发财！”