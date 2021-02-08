成蕾据报涉嫌向境外非法提供中国国家机密正式被捕

澳大利亚今天（8日）公布，在中国被拘留的中国环球电视网（CGTN）澳洲籍新闻女主播成蕾，因涉嫌向境外“非法提供”中国国家秘密而正式被捕。

据路透社报道，澳洲外长佩恩（Marise Payne）在声明中说，澳洲是从中国政府机构那里得知成蕾被捕的信息。成蕾之前在中国被拘留了六个月。

佩恩也说，澳洲官员在她被拘留期间，六次探访成蕾，最近一次是在今年1月底。

在中澳两国关系恶化的背景下，成蕾去年在中国被拘留。澳洲广播公司前驻华记者博图斯（Bill Birtles）博图斯连同另一名澳洲记者也因成蕾事件被中国国家安全警察问话，之后离开中国。

另据澳洲广播公司报道，成蕾被关押在一个没有新鲜空气或自然光线的地点，并接受过多次盘问。警卫人员也已加强对成蕾在写信和运动方面的限制令。

成蕾1975年生于湖南岳阳，10岁随父母定居澳洲。1994年获得昆士兰大学商学学位后短暂在商界工作。她于2002年在中央电视台9频道主持财经节目，隔年加入美国全国广播公司财经频道，并在其位于新加坡的亚太总部为《环球第一财经》节目提供国际股市评论，后赴上海为驻华记者。她于2012年起在央视旗下的中国环球电视网工作至今，主持《全球财经》等节目。

成蕾定期在北京参与澳洲商业论坛和活动，在中国的澳洲商业界颇有名气。

她活跃于社交平台推特，在其简介上形容自己是“热情的中国故事讲述者”。

成蕾的家属通过电邮发表声明，坚称成蕾是清白的，并提到“成蕾在很长一段时间是澳洲公民，但成蕾对她出生国怀有深厚的爱意，在世界各地备受尊敬。”

成蕾的家属说：“我们尊重中国的司法程序，并敦促执法机关迅速、富有同情心且适时完成处理这起案件，并始终尊重她的权利，了解到她是育有两个年幼弱小孩童的母亲，这些孩子都需要她。”成蕾育有一个11岁的女儿和一个9岁的儿子，两人目前在澳洲墨尔本，由他们的祖母照料。

成蕾家属也请求中国执法机关允许成蕾与孩子们接触，并让成蕾获取阅读资料，以保障她的心理健康。

成蕾的侄女路易莎·温（音译，Louisa Wen）也告诉澳洲广播公司：“当我们第一次被告知她被拘留时，我们都感到震惊。我们对此案一无所知。”

澳大利亚前驻华大使芮捷锐（Geoff Raby）告诉路透社，成蕾案件“似乎超出双边关系问题”。芮捷锐也说：“在两国政府缺乏高层接触的情况下，对成蕾的支持变得更加困难。”