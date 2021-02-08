台媒体人批政府宣传防疫优秀却拿不到疫苗

台湾透过“冠病疫苗实施计划”（COVAX）采购疫苗，首批获配阿斯特捷利康（AstraZeneca）和牛津（Oxford）联合研制的AZ疫苗。不过新研究显示，AZ疫苗对南非变种病毒效力有限。台湾的中广董事长赵少康今天（8日）在广播节目中说，疫苗是个大问题，台湾老是宣传自己防疫表现NO. 1，拿不到疫苗也是NO. 1。

据《联合报》报道，COVAX分配的第一批疫苗将于2月至6月配送，台湾中央流行疫情指挥中心乐观推算，最快4月可以接种AZ疫苗。但台湾方面都还未拿到AZ疫苗，就已有研究显示，AZ疫苗对南非变种病毒株，仅有“最低程度”的保护力，南非更宣布暂停这支疫苗接种计划。

赵少康上午在广播节目中提到，疫苗是个大问题，大家都很希望赶快取得疫苗，但数据显示，亚洲各国中，南韩取得约270万剂、越南480万剂、菲律宾560万剂、印尼1370万剂、印度9700万剂，连北韩都拿了199万剂，台湾一剂都没有，政府却老是宣传自己防疫表现NO. 1，拿不到疫苗也是NO. 1，这真的不对。

赵少康说，施打不施打是一回事，现况是根本拿不到疫苗，台湾人口比很多地区多，经济实力也很不错，怎么会搞成这样。他批评政府，每天忙着政治斗争，忙着搞两岸敌对、搞大内宣，做事真正要务实，政府却做很多务虚的事情，用宣传把人民麻痹。