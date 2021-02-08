陆港通春节关闭 港股市即将失去最大资金流来源

因为春节假期的缘故，从周二一直到2月17日，允许内地投资者购买港股的股市互联互通机制将暂停。这将给推动香港股市创下1985年以来最佳年度开局的创纪录资金流入踩下刹车。

据彭博社报道，香港股市投资者即将在内地某些板块的估值达到了十多年来的最高水平之后，投资者在2020年末通过港股通抄底。今年头五周，内地投资者净买入了价值近480亿美元的香港股票，已经超过2020年全年总额的一半。他们周一还在继续买进，截至香港时间10:33的净买入金额为30亿港元（5.16亿新元）。

深圳市君茂投资有限公司的基金经理庄嘉鹏说：“我们认为，对于腾讯控股、美团和招商银行等被内地投资者大幅推高的股票而言，可能值得在港股通暂停之前进行一些获利了结。”

尽管如此，考虑到人们在春节期间交流投资思路可能刺激股票在陆港通重新开放后进一步上涨，人们把钱从市场中抽走的动力仍然很弱。庄嘉鹏说，他正在考虑在今年稍晚的某个时候将其基金的所有资产都转到香港，相比之下，目前他的这一比例为70%。

尽管每年春节陆港通都会关闭，但鉴于今年的南向资金流入前所未有，投资者现在对此的关注高涨。以腾讯为例，彭博汇编的数据显示，今年到目前为止该股日均成交量的42%来自港股通。

投资者们说，鉴于大量共同基金涌向香港的资产，在香港的长期风险敞口现在很有吸引力。这个金融中心是越来越多的热门初创企业和科技巨头的聚集地，其中包括短视频平台快手--上周五在香港挂牌上市。腾讯音乐娱乐集团也已选择了一些银行为其安排拟议的香港第二上市。

珩生资产管理公司基金经理戴明说：“香港股市仍将对内地投资者有吸引力，因为A股表现突出的股票都涨到天上去了，估值很疯狂，我们目前还处于港股长期买入趋势的开端。”