王李张名列中国2020百家姓前三甲

中国公安部今天（8日）在官网上公布去年度全国姓名报告，与前年相比，按户籍人口数量进行排名的“百家姓”排行榜前五名保持不变，依序为“王”“李”“张”“刘”“陈”。

公安部指出，这五大姓氏人口总数占全中国户籍总人口的30.8%。在去年的“百家姓”中，新生儿登记姓氏最多的是“李”，共72万6000人，最少的是“顾”，仅1万7000人。

在2020年出生并已经进行户籍登记的新生儿名字中，使用频率最高的50个字依次为“梓”“子”“宇”“辰”“一”等。与2019年相比，“玥”“伊”“昕”“可”等字受到新生儿父母的青睐。

公安部也提到，不同时代名字的变化，折射了中国经济社会发展、生活水平提升和思想观念革新。

公安部指出，在中华人民共和国成立时，为了纪念这个历史时刻，很多男性取名为“建国”“建华”，很多女性选用“英”“兰”。上世纪六七十年代，人名里“军”“勇”“英”“丽”等比较常见。

80年代，人名里很多选用“伟”“磊”“静” “丽”，反映人们一心追求简洁、平静、朴实的生活心态。90年代名字则注入了风雅的文化元素，“杰”“浩”“婷”“雪”等字更多地被选用。进入21世纪后，“涛”“浩宇”“浩然”“婷”“欣怡”“梓涵”等“文艺范儿”的名字大受欢迎。