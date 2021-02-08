原统战部副部长邹晓东履新中央和国家机关工委副书记

中央和国家机关工委网站信息显示，原中央统战部副部长邹晓东已履新，任中央和国家机关工委副书记。

综合中央和国家机关党建门户网站旗帜网以及微信公众号“政知圈”消息，邹晓东长期在浙江工作，2018年12月进京任中央统战部副部长，在中央统战部工作两年后，便转岗到了中央和国家机关工委任职。

中央和国家机关工委是中共党中央派出机构，统一领导中央和国家机关各部门党的工作，其主要职责包括统一组织、规划、部署中央和国家机关党的工作，提出加强和改进党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施；指导中央和国家机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争；对中央和国家机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向党中央报告；指导中央和国家机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向党中央反映各部门领导班子、领导干部的情况等。

目前，中央和国家机关工委书记是中共中央政治局委员、中央书记处书记、中央办公厅主任丁薛祥，分管日常工作的副书记是梁言顺。

此外还有四位副书记，分别是任正晓、李勇、邹晓东和陈建文。

公开简历显示，今年54岁的邹晓东1988年8月参加工作，研究生学历，管理学博士。

他17岁时到浙江大学材料系金属材料科学与工程专业学习，毕业后留校任职，担任过校长办公室干部、副主任兼政策研究室副主任、发展委员会办公室主任。

1995年8月至1997年2月，邹晓东被公派到美国印地安纳大学做访问学者一年多，回国后继续在浙大工作。

从1988年8月至2016年7月，邹晓东在浙江大学工作了近30年，历任浙江大学城市学院党总支书记、常务副院长，浙江大学党委常委、组织部部长，浙江大学党委常务副书记等。

2016年7月，邹晓东任浙江省委组织部副部长（正厅长级），一年后重回浙大，任浙江大学党委书记，跻身副部级。

2018年12月，邹晓东进京，履新中央统战部副部长。

进京后不久，2019年1月，邹晓东就出席了“新的社会阶层人士统战工作联席会议”。2020年1月，中央统战部召集新的社会阶层人士统战工作联席会议成员单位部署工作，出席会议的也是邹晓东。

会议要求，抓好贯彻落实，进一步创新网络人士统战工作。加强对网络人士的思想教育，积极引导网络人士正面发声；打造一批网络人士统战工作实践创新基地，探索积累网络人士统战工作的创新经验做法等。

在中央统战部工作两年后，邹晓东此次到中央和国家机关工委履新。