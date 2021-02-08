中国对冲基金规模增2000亿美元 大胜华尔街对手

凭着丰厚的回报，中国小型对冲基金大军吸引了更多资产，将名气更大的海外竞争对手进一步甩在身后。

据彭博社报道，私募排排网数据显示，去年中国经理人提供的近15,000支基金平均回报30%，其中表现最佳的基金上涨九倍。全球对冲基金则相形见绌，平均回报率在12%。

自四年前中国对冲基金市场对外开放以来，桥水和Two Sigma等全球基金进军中国3.8万亿元人民币（7846.57亿新元）对冲基金市场的道路崎岖不平，中国本土对冲基金的前述出众表现成为全球基金的又一道阻力。去年，中国本土对冲基金的资产规模增加了创纪录的1.3万亿元人民币。

上海高级金融学院中国私募证券投资研究中心主任严弘说，海外对冲基金在中国施展不开拳脚，虽然考虑到撬开中国市场后的财富潜力，许多全球对冲基金还很有耐心，但由于规模一直过小再加上监管限制，他们难以脱颖而出。

中国经济从疫情中提早复苏，推动股票和大宗商品上涨，私募排排网追踪的八种对冲基金策略的回报全部提高。进行跨资产交易的宏观基金表现最佳，平均回报41%，而全球平均水平为10%。

据《华夏时报》报道，疫情爆发后不久，深圳市前海建泓时代资产管理有限公司先是对手套和办公用品等受益于疫情的行业股票加大了杠杆押注，后来随着经济增长开始企稳，又早早地入手了消费股和疫苗股。根据私募排排网，建泓绝对收益一号投资基金去年以831%的回报率收官，在股票基金中表现最佳。

严弘说，在32家获得中国对冲基金市场经营牌照的外国公司中，只有瑞银、D.E. Shaw & Co.和Winton Group Ltd.三家公司的境内私募基金业务规模超过20亿元人民币，而这是进入对于债券和宏观策略基金来说很关键的银行间债券市场的一个重要条件。

严弘说，由于它们的规模很小，也更难从银行获得分销交易，而这是获取新客户的最大来源。

据方达律师事务所观点，缺乏规模也阻碍了海外基金进入场外期权等市场，因为他们达不到中国券商对资产管理规模的要求。