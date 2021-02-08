港媒：前中联部副部长王亚军将出使朝鲜

港媒透露，已卸任的中共中央联络部副部长王亚军将出任中国驻朝鲜大使。

《星岛日报》今天在一则评论文章中指出，中联部官网近日更新领导信息显示，中央纪律检查委员会驻中央外事办公室纪检监察组组长陈洲已于上个月接替王亚军，出任中联部副部长。

文章引述中国外交界的消息说，王亚军将出任中国驻朝鲜大使，并称王亚军作为中国外事系统中最年轻的副部级官员，此次出使朝鲜将使其“前途不可限量”。

根据《联合早报》了解，在中国外交体系里，驻外大使一般为正厅级，但一些与中国有重要双边关系的国家大使为副部级，其中包括美国、俄罗斯、英国、法国、德国、日本、朝鲜、印度和巴西等。

文章指出，虽然朝鲜是小国，但作为中国“唇齿相依”的社会主义邻国，地位特殊；中国一向派出副部级大使以显重视，且大都由从事政党外交的中联部副部长出任，包括现任大使李进军。

资料显示，1956年出生的李进军今年65岁，他于2015年出任中国驻朝鲜大使。

文章分析，王亚军1969年12月出生，现年51岁，勉强可以列入“70后”；他是安徽人，在外交学院毕业，1995年进入外交部担任团委书记，后来出任外交部政策研究司副司长、驻欧盟使团公使、中央外办政策研究局局长等职，2016年调任中联部部长助理，两年后升任副部长。

文章也形容王亚军为中国“外交新星”，并称这是王亚军首次出任驻外大使。