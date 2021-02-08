中国千万资产家庭202万户 亿元家庭13万户

胡润研究院2月8日发布《2020方太·胡润财富报告》，显示，中国千万（人民币，约200万新元）资产家庭达202万户，亿元资产家庭13万户，拥有3000万美金的“国际超高净值家庭”数量达到8.6万户。

据胡润研究院报道，值得一提的是，“炒房与炒股”成为国内1/4“超高净值家庭”的财富晋升密码。在亿元人民币资产的“超高净值家庭”构成中，企业主占比75%，炒房者占比15%，剩余10%为职业股民。

最新披露的胡润财富报告将高净值人群规模分为四个资产阶段：600万人民币、千万人民币、亿元人民币和3000万美金，依次代表“富裕家庭”、“高净值家庭”、“超高净值家庭”以及“国际超高净值家庭”。每个阶段又分为总财富和可投资资产，并且覆盖到中国近100个省市。

胡润百富董事长兼首席调研官胡润说：“总财富代表这些人的信心，而可投资资产是金融机构最感兴趣的。”数据显示，截至2019年底，中国拥有600万人民币资产的“富裕家庭”数量已经达到501万户，比上年增加7万户，增长率为1.4%，其中拥有600万人民币可投资资产的“富裕家庭”数量达到180万户；

拥有千万人民币资产的“高净值家庭”数量达到202万户，比上年增加4万户，增加2%，其中拥有千万人民币可投资资产的“高净值家庭”数量达到108万户；

拥有亿元人民币资产的“超高净值家庭”数量达到13万户，比上年增加3，000户，增加2.4%，其中拥有亿元人民币可投资资产的“超高净值家庭”数量达到7.7万户；

拥有3000万美金的“国际超高净值家庭”数量达到8.6万户，比上年增加2，100户，增加2.5%，其中拥有3000万美金可投资资产的“国际超高净值家庭”数量达到5.4万户。

该报告还显示，中国“富裕家庭”总财富达146万亿元，是中国全年GDP的1.5倍，其中，中国内地占近九成。这146万亿元中，“超高净值家庭”总财富为94万亿元，占比64%，比上年扩大4个百分点；“国际超高净值家庭”总财富为89万亿元，占比61%，比上年扩大5个百分点。

这146万亿元的总财富中，预计有17万亿元将在10年内传承给下一代，42万亿元将在20年内传承给下一代，78万亿元将在30年内传承给下一代。胡润表示：“企业家比较理想的是到70岁已经安排好了接班人。”

需要指出的是，从榜单编制方法看，其中总财富包括固定资产和流动资产。固定资产类别分为：拥有的上市或未上市公司股权、自住房产、投资性房产；流动资产包括股票、基金、债券、存款、保险等。报告中的“家庭”户平均规模为3人。报告测算基础数据截至2019年12月31日。

高净值家庭的构成是怎样的？除了大众认知中的企业主，报告显示，炒房者与股民也占据一席之地。具体来看，在千万人民币资产“高净值家庭”构成中：企业主占比60%，这部分人即企业的拥有者，占比较上年减少5个百分点。企业资产占其所有资产的59%，他们拥有200万的可投资资产（现金及部分有价证券）和价值500万以上的自住房产。

金领占比20%，金领主要包括大型企业集团、跨国公司的高层人士，他们拥有公司股份、高昂的年薪、分红等来保证稳定的高收入。占比与上年一样。他们财富中现金及有价证券部分占59%，他们拥有700万以上的自住房产。

炒房者占比10%，炒房者主要指投资房地产，拥有数套房产的财富人士。占比与上年持平。房产投资占到他们总财富的59%，现金及有价证券占比26%，拥有600万以上自住房产。

职业股民 10%，从事股票、期货等金融投资的专业人士。占比较上年增加5个百分点。现金及股票占到其总财富的65%。职业股民平均拥有600万以上自住房产。

而在亿元人民币资产“超高净值家庭”构成中：企业主占比75%，炒房者占比15%，剩余10%为职业股民。在“超高净值家庭”阶层，“金领”已经消失，炒房与炒股者的比例合计升至1/4．在这个阶段的炒房者中，房产投资占到他们总财富的七成以上。而这部分职业股民的现金及股票占到其总财富的八成以上，房产投资占他们财富的18%。