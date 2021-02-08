赵少康宣布参加2024台湾总统大选

台湾知名媒体人赵少康今天接受台媒专访时表示，他将争取代表国民党参选2024年总统大选，并希望促成台湾与中国大陆两岸和平，以及台湾两大党的和解。

与国民党分手多年的赵少康上周宣布重投国民党，在台湾政坛激起千层浪。

赵少康接受《联合报》专访时指出，他此次跳出来并不是为了国民党一党一己之私，而是为了台湾，为了中华民国，为了子孙。

他表示，由于现在执政的民进党一党独大，而且越来越嚣张，越来越无法无天，因此才觉得要在这个时候重返政治舞台，以及重回国民党。

但赵少康强调，当不当国民党主席并不重要，因为回国民党就有重大意义。他并说，现在很多失联的国民党党员都要重回国民党，同时希望年轻新血能注入国民党。

赵少康上周宣布重投国民党时，被外界解读对今年7月改选的党主席一职志在必得；不过他随后表示，没有一定要选党主席，还是会考量怎样对国民党最好；但他也说：“如果这次我没选，下次大概就不会选了。”

虽然赵少康接受《联合报》访问时，并没明确表示一定会选国民党主席，但他在《苹果日报》的采访中提到，如果自己成功当上党主席，一定不会避嫌参选。“谁说党主席不能选总统？我如果当党主席，不会避嫌，一定参选2024。”

赵少康也举例，国民党历任党主席包括李登辉、马英九、朱立伦等，都在任内参选总统。

此外，赵少康也向《联合报》指出，集成在野，呼吁在野党不要各推总统候选人，否则各吹各的调，票就分散。他解释，这并不是亲民党、新党，或其他政党合并入国民党，而是现在这些党需要力量集中，意志集中，一起改变一党独大，“其他力量还是可以分进合击”。

70岁的赵少康曾任两届台北市议会议员、行政院环境保护署署长、三届立法委员等公职，是国民党昔日“政治金童”。1992年参选立委时获得创纪录高票，刮起“少康旋风”。隔年他退出国民党创建新党，1994年参选台北市长落败后退出政坛，转战媒体，以主持政论节目《少康战情室》闻名。