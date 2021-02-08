民众党被指滥用立法院设施 涉嫌滥用公帑

由台北市长柯文哲创立并担任党主席的台湾民众党被指占公家便宜，安排党员“寄生”在台湾立法院从事与立院党团毫无关联的工作。

据《镜周刊》报道，立法院民众党团位在台湾立法院青岛三馆的办公楼层除了依法聘任的党团干部及助理外，有半数以上、多达近20名人员来自民众党中央党部，在此处从事与立院党团毫无关联的工作，还有民众党国家治理学院与智库也进驻

各政党立院党团在立法院的办公空间、水电费用等由公帑支付，但立院民众党团却被发现有近20名工作人员是“不具立院职员身分”的民众党中央党部党工，未依法申请出入证件，仍天天通过一楼大门门禁，进入党团办公室、使用资源。

《镜周刊》引述知情人士说法，非立院职员的民众党中央党部党工干脆列册，将名单交给青岛三馆一楼的警卫直接贴在桌上辨识，方便他们自由进出，引发其他政党的幕僚不满。

除了民众党每周三例行的党政会议，柯文哲及党务主管直赴党团办公室与立委开会外，其他从事与立院党团毫无关联的工作包括，党财务长梁秀菊把财务部搬来这里上班、文宣部利用该空间拍片宣传与剪辑；国家治理学院及智库偶尔支援党团政策研究工作，但仍无党团助理或干部身分。

民众党党工加班处理党务所衍生的庶务费用，自然也由国会吸收。从立法院相关装修采购的公开标案可见，民众党团今年1月又以“办公室位置调整”为名，向立院申请发包一笔19万元（新台币，下同，约9056新元）的装修经费，党团成立一年多来，相关装修、汰换费就花了超过百万元。

民众党部其实有租用捷运忠孝敦化站附近的商办大楼，因空间狭小，党中央有意寻觅更大的地方却未有进展。《镜周刊》指出，党内人士归咎原因，一是柯文哲想省钱、二是党中央常哭穷。民众党发言人杨宝桢表示，寻找新地点不容易，有几个房东听到是“民众党”要租就婉拒，但党中央目标是今年上半年一定会从立院党团办公室搬出来。