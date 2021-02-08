英投行：土地及户口改革有利中国房地产 收紧政策旨在控房价市场不致崩盘

英国投行巴克莱银行发表报告称，预期土地市场及户口制度改革深化将创造出新的土地供应渠道以及促进人口的迁移，对房地产市场带来好处；而去年下半年出台的一些收紧措施，旨在对房价作出一些调控但相信不会令市场崩盘，因房地产市场与经济增长及金融风险有着重要的连系。

据路透社报道，巴克莱银行中国首席经济学家常健及其团队撰写的报告称，目前房地产投资及建设约占总固定资产投资的两成，或14%的GDP。考虑到与上游（如钢铁、建材等）及下游（如家具、电子产品及服务等）的产业连系，估计占整体GDP的比例超过20%。

与金融方面的连系方面，报告指金融体系对房地产板块的曝险已经很高，且仍在增加。去年房地产市场占银行总贷款比例的39%，2015年只为约20%。此外，房地产是企业及地方政府融资平台用以获取贷款的主要抵押品，房地产价格大幅调整将会降低抵押品价值，令银行体系受损。

报告表示，“十四五计划”中提出促进房地产市场平稳健康发展，表明中国不希望一个波动的房地产市场。

巴克莱称，土地及户口改革是两项主要关系到房地产市场的改革方向。土地改革方面，该行认为深化市场主导土地改革将有利市场，主要体现在为都市化发展创造新的土地供应，以及促进城乡迁移。至于户口改革也会加快都市化进程及带动对住房的需求。

该行称，尽管一些不利的趋势如家庭杠杆上升、劳动年龄人口下降等，但认为在持续的都市化、有限的投资渠道及家庭收入增速虽减慢但仍然稳健的因素支持下，内地对住房需求仍会维持。