因防控新冠疫情不力 山东监狱前副局长等被判刑

山东济南市中级人民法院在微信公众号今天（2月8日）公布，法院对山东省监狱管理局前党委委员，前副局长一审王文杰疏忽职守案公开宣判，处以一年有期徒刑。

法院表示，案件审理查明，王文杰在任山东省监狱管理局党委委员、副局长期间，自2020年1月23日起，任全省监狱系统新冠病毒感染疫情防控处置工作领导小组副组长兼办公室主任，具体负责全省监狱疫情的应对处置、统筹协调、预防、管控、治疗等相关工作。

但他在疫情防控工作中，对监狱疫情防控工作的特殊性、复杂性和敏感性认识不足，没有将监狱与疾控部门的联防联控，作为疫情防控的重要工作予以督导落实；不认真履行职责，对监狱医院在疫情防控期间存在的管理漏洞失察失职；也不正确履行职责，对任城监狱上报的职员发烧个案未有调查核实，处置不当。

法院指王文杰的疏忽职守行为，导致山东省任城监狱新冠肺炎疫情扩散蔓延，致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失。审理认为，王文杰身为大陆国家机关工作人员，严重不负责任，不正确、不认真履行职责，致使公共财产、人民利益遭受重大损失，其行为构成疏忽职守罪。鉴于王文杰自愿认罪认罚，根据其犯罪情节、社会危害，法庭遂依法判决。

另外，山东济宁市任城区人民法院，同日亦分别对多名任城监狱管理人员涉防控疫情不力案件宣判。任城监狱前监狱长刘葆善疏忽职罪成，被判处有期徒刑二年三个月；前副监狱长邓体贺疏忽职罪成，判处有期徒刑一年；监狱驾驶员戴光辉妨害传染病防治案，法院判处有期徒刑一年，缓刑一年。任城监狱第五监区前教导员陈民华妨害传染病防治案，法院对陈民华判有期徒刑一年六个月，缓刑两年。