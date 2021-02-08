【视频】李克强山西考察视频爆红 小学生背唐诗却不知其意

中国国务院总理李克强正在山西考察，昨天（2月7日）来到运城夏县庙前镇吴村一家小学，与小学生亲切对话。当中一段视频显示，一名小学生背了一首“望庐山瀑布”，李克强问“这个诗什么意思？”小学生却回答：“暂不知道”，引起现场哄堂大笑。视频过后在网上爆红，很多网民大赞真实自然，童心可贵。

视频显示，正在山西考察的李克强与一群读二年级的小学生交流。李克强问其中一名学生语文学什么，这名学生回答在“学生字”。李克强接着问：“还不学诗呢？”，没想到小学生直言“学诗呢，诗快学完了。”

现场众人大笑，李克强要求学生念首诗，于是学生背了李白的一首名诗“望庐山瀑布”。现场过后鼓掌，李克强也问诗是什么意思？。

这名小学生却回答：“暂不知道”，引起现场哄堂。李克强最后勉励学生，说：“没关系，现在先背起来，等你逐步长大，你会理解它。祝你长高，看飞瀑怎么三千尺”。

同日稍早前，李克强来到山西运城市盐湖区东郭镇年货市场，向当地民众表达新春祝福。他强调，要保障节日市场供应充足，确保食品质量安全。

此外，就在2月3日，中国国家主席习近平赴贵州考察，向当地民众致新春祝福。习近平第九次春节循例下基层，聚焦贵州，被认为是在检验中共扶贫成果。