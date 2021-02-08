成蕾家属称她是清白的但尊重中国司法程序

中国环球电视网（CGTN）澳大利亚籍新闻女主播成蕾据报因涉嫌向境外“非法提供”中国国家秘密而被捕，成蕾的家属回应时坚称成蕾是清白的，但表明会尊重中国的司法程序。

据路透社报道，成蕾的家属通过电邮发表声明，提到“成蕾在很长一段时间是澳洲公民，但成蕾对她出生国怀有深厚的爱意，在世界各地备受尊敬。”成蕾1975年生于湖南岳阳，10岁随父母定居澳洲。

成蕾的家属说：“我们尊重中国的司法程序，并敦促执法机关迅速、富有同情心且适时完成处理这起案件，并始终尊重她的权利，了解到她是育有两个年幼弱小孩童的母亲，这些孩子都需要她。”

成蕾家属也请求中国执法机关允许成蕾与孩子们接触，并让成蕾获取阅读资料，以保障她的心理健康。

成蕾的侄女路易莎·温（音译，Louisa Wen）也告诉澳洲广播公司：“当我们第一次被告知她被拘留时，我们都感到震惊。我们对此案一无所知。”

路易莎·温说：“但我们确实知道，她已经被拘留了五个半月，而且她的情况正在恶化。”

澳洲外长佩恩（Marise Payne）今天（8日）在声明中公布，澳洲是从中国政府机构那里得知，成蕾因涉嫌向境外“非法提供”中国国家秘密而被捕。成蕾之前已在中国被拘留了六个月。

据了解，成蕾被关押在一个没有新鲜空气或自然光线的地点，并接受过多次盘问。警卫人员也已加强对成蕾在写信和运动方面的限制令。

成蕾育有一个11岁的女儿和一个9岁的儿子，两人目前在澳洲墨尔本，由他们的祖母照料。