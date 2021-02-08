台证交所：台股市值达2.5万亿元 五年增加近一倍

台湾证交所董事长许璋瑶今天表示，自2016年5月20日政党轮替至今，台股表现优异，且稳定配发股息；今年2月5日封关日台股市值已达新台币52.5万亿元（下同，约2.5万亿新元），较2015年底27.2兆元增加近一倍。

据《工商时报》等台媒报道，许璋瑶今天在台湾证券交易所60周年庆活动上指出，台股加权指数从五年前的8096点，攀升至目前的15802点，累积涨幅95.2％，在国际主要股市仅次于美国纳斯达克指数的194%涨幅。

许璋瑶认为，台湾经济成长持续走高，上市公司营收、获利稳定成长，是台股坚实后盾；上市公司结构系以具有全球高竞争力电子产业为主，形成台股强大的支撑力量。

他说，台股对外资具高度吸引力，高殖利率与公司治理表现获国际肯定，是外资持股比率逐年攀升重要诱因，最近两年更加明显 。

另外，低利率时代对国际长期资金更具吸引力，外资持股并不致对台股稳定造成太大影响。尤其在疫情下，更显台股坚韧，以往当国际发生重大政经事件，外资撤离都会影响国人投资信心，历年来总共有四次卖超，其中三次造成台股大幅下跌。

许璋瑶分析，去年3月全球疫情暴发，外资10天内卖超3600亿元，台股重挫逾2800余点，累积至10月卖超7000亿元。但台湾投资人持续投入资金，台股于3月底即迅速回升，全年上涨22.8%，台湾人投资信心提高，相对降低外资影响程度。