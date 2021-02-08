CNN、FRANCE24申请填补中天新闻台频道空缺被拒

自中天新闻台去年年底被停播后，台湾有线电视及卫星电视第52频道一直空置至今。有消息称两家海外新闻台CNN与FRANCE 24有意申请填补中天留下的空缺，但今天（2月8日）被台湾官方拒绝。

综合民视新闻、奇摩新闻等报道，台湾通讯传播委员会（NCC）决议，考量新闻区块目前都是当地新闻台，基于消费者权益与收视习惯，对于CNN与FRANCE 24递补52台的频道案不予许可，52台确定继续空频到农历年后。

NCC副主委暨发言人翁柏宗表示，决议主要依据有线广播电视法第29条第三项订定“有线广播电视系统经营者申请频道规划及其类型变更许可办法”》中，第三条有关“本条所称区块，指依频道节目属性区隔，并尊重消费者收视习惯形成的集中规划”的内容。

翁柏宗表示，移频审核标准流程除了征询地方政府意见外，会依照有广法规定，考量产业竞争、消费者权益、内容多样性与其他公共利益四个方面向做综合考量，四项原则并没有比重差异，这次也是综合考量下做出决议。

外界关注52台由谁进驻，中嘉数位在1月29日主动申请撤回寰宇新闻台上架申请案，截至今天都没有送件为华视提出申请。NCC审议的52台移频案，只有大丰3系统与TBC的5系统申请的CNN，世新、国声申请以英语发音的法国新闻台FRANCE 24，其余42家系统送空频。

媒体日前在中嘉数位撤件后，询问NCC有没有可能先审查其他频道案件，翁柏宗表示不排除先审核。NCC今天决议不予许可移频，也就是说，52台将会继续空频到农历年后，后续如果有新的频道变更案，就会再度重新审理。