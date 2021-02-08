大陆首艘台海大型海巡救助船今下水

中国大陆首艘用于台湾海峡的大型海事巡航救助船，今天（8日）在武昌顺利下水。

据央视新闻报道，这艘“海巡06”巡航救助船2019年5月开工建造，总长128.6米，宽16米，深7.9米，具备无限航区航行能力，续航里程1万海里，在没有外界补给的情况下能在海上巡航执法60天。

海巡06预计今年年底列编福建海事局，将重点在台湾海峡水域执行水上交通巡航监管、应急救援等任务，并根据调派参与全国海事监管、应急处置和国际海事交流合作。

福建海事局副局长黄丹华介绍，海巡06配备光电跟踪、雷达遥测、岸基信息加载等综合监测系统和海上数据中心、多链路融合通信等综合指挥信息系统，具备海上交通安全态势监测预警和信息处理能力，同时还配备有救援搭载200名落水人员及简易医疗处理、中型直升机着舰、对外消防和溢油处置等综合应急系统，能更好执行海上人命救助和应急事件处置任务。

海巡06也配置有柴电混合动力推进、船舶动力定位和排气脱硝处理系统，具备优良的船舶操纵性、适航性和节能环保性。

海巡06轮可以在12级风、9级海况下进行跨海区巡航，在11级风、7级海况下可以完成海事执法取证和指挥；在7级风、5级海况下，能够起降直升机或通过救生吊篮、救生攀爬网等方式实施人命救助。“海巡06”轮配备了2门消防水炮，向船舷横向喷洒消防水距离达140米，喷洒泡沫距离达80米。

报道称，为保障国家经济社会总体安全，维护国际物流供应链稳定畅通，助力交通强国、海洋强国等重大国家战略实施，中国大陆交通运输部海事局将在“十四五”时期以科技创新为基础，以信息化、智能化为方向，加快建成具备全球航行、有深远海作业能力的海事船队，打造“陆海空天”一体化水上交通运输安全保障设施体系，而“海巡06”轮则是其中重要的组成部分。