抵制成效有限 印度民众仍追捧中国手机

在中印边境局势持续紧张的情况下，印媒报道称，边境局势并没有影响印度人对中国智能手机的选择 。

据印度《金融快报》2月7日消息，在印度，仍在持续的边境紧张局势和反华情绪，未能抑制中国手机制造商的主导地位。在上年度总共1.45亿部智能手机的出货量中，中国手机控制着高达77%的份额。

分析人士预计，随着印度为5G做准备，这些中国品牌将在2021年进一步增加在印度市场的影响力。

消息指出，全球技术市场分析师瓦兰·坎南说，对于小米、OPPO和vivo等供货商2020年在印度的畅销势头，中印之间的政治逆风几乎没有产生任何影响。2020年这些中国供货商占据印度智能手机总出货量的77%，而2019年为72%。

据了解，小米、realme、Vivo和Oppo等四个中国品牌占据了印度智能手机市场69%至73%的份额。

2020年第四季度，小米手机在印度的出货量达到1200万部，以27%的市场份额巩固了领先地位，韩国三星以21%的份额紧随其后。vivo仍位居第三，出货量为770万部，OPPO则以550万部的出货量升至第四名。realme排名第五。

专家说，印度上次从三星转向小米的大洗牌，发生在这个国家从3G走向4G的艰难转型之际。随着印度即将向5G大规模市场转变，中国的（智能手机）供货商将随时准备利用这种转变。2021年前景会更好。

自去年5月初以来，中印军队一直在边境地区对峙。6月15日，两军在加勒万河谷（Galwan Valley）发生冲突，并罕见导致重大人员伤亡。随后对峙持续，班公湖（Pangong Tso）局势是对峙僵局的最大难题，双方分别占领了班公湖南岸和北岸的一些关键地区。

此前，印度国内出现抵制中国货舆论的影响。不过，似乎并未动摇中国智能手机在印度市场的所占据的地位。