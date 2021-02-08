缅甸示威者周一（8日）继续上街游行，抗议军方2月1日发动政变，推翻由翁山淑枝领导的全国民主联盟政府。 据路透社报道，缅甸首都内比都的示威者多达数千人。当地视频画面显示，警察向一群示威者发射水炮，被水炮击中倒地的一些示威者似乎受了伤。 报道称，一些示威者要求警方停止使用水炮后，警方就没有再射水炮，但示威活动依然未平息。 内比都不少示威者都被警方发射的水炮击中。（法新社） 除了内比都，缅甸最大城市仰光今天也出现示威。 法新社报道，约1000多人聚集在仰光街头。这已是仰光民众连续第三天走上街头。 当地一名28岁的制衣厂工人受访时说：“今天是工作日，但我们不开工，就算被扣薪水，我们也不在乎。” 仰光示威者手持横幅抗议，同时呼吁军方释放翁山淑枝。（路透社） 另一方面，为了呼吁群众发动更多示威和罢工行动，缅甸维权人士Ei Thinzar Maung据报通过虚拟专用网络（VPN）在面簿贴文，号召“分布在仰光各个角落的游行者出来参加和平的人民集会。” 她表示，集会地点和时间将在稍后公布。 报道指出，这名缅甸前学生领袖现已成为缅甸新抗议运动的代表人物之一。 仰光示威者手持印有翁山淑枝图像的海报等。（路透社） 另外两名维权人士Maung Saungkha和Thet Swe Win则在面簿上说，警方到他们的住家搜索，但两人都没有待在家中，目前仍有人身自由。 除了街头示威以外，各行业人士也发起了一个“公民抗命运动”，起初由医疗人员发起，之后教师和其他政府公务员也纷纷加入这个不服从运动。 维权人士Min Ko Naing说：“我们要求所有政府部门的员工从周一起拒绝上班。” 有仰光的医护人员也加入示威群，并比出象征反极权与独裁的“三指礼”手势。（路透社） 英国机密评估报告：缅甸政变已不可逆转 根据英国外交部的一份机密评估报告，缅甸军方发动政变已经不可逆转，这表明外国民主政体能够改变缅甸内部发生的事的可能性不大。 根据彭博社看到的这份评估概要，英国一名高级外交官在上周发布的这份报告中总结说，缅甸国防军总司令敏昂莱执意要终结全国民主联盟（民盟）领袖翁山淑枝的政治仕途，以便让自己坐上总统大位。 该报告还警告说，缅甸各地城市发动的反政变示威可能演变成流血冲突。 2月7日，缅甸第二大城市曼德勒出现电单车抗议车队，大量骑士浩浩荡荡开上公路，抗议军方推翻民选政府。（法新社） 鉴于翁山淑枝和缅甸前总统温敏目前仍未获释，英国的结论是，群龙无首的民盟将会分裂，而这将使军方可以在一年后的大选占主导地位。 缅甸军方2月1日发动政变后宣布国家进入为期一年的紧急状态，并称会在紧急状态结束后重新举行大选。 英国政府拒绝就机密评估报告发表具体评论。英国外交、联邦和发展事务部在一份声明中表示，它谴责缅甸军方发动政变，并再次呼吁缅甸军方尊重法治和人权。