中国打击知识产权犯罪 五年批捕近三万人

中国检察机关在2016年至2020年间，一共批准逮捕涉嫌侵犯知识产权犯罪的2万8000余人，全面履行知识产权检察职责。

据中新网报道，中国最高人民检察院党组成员、副检察长孙谦8日上午在发布会上透露上述数字。孙谦指出，检察机关坚持以办案为中心，全面履行知识产权检察职责。

他介绍，中国严厉打击侵犯知识产权犯罪，在过去五年间，全国检察机关共受理审查逮捕2万1400余件，4万余人，审查起诉3万余件，6万5000余人，提起公诉2万3000余件，4万5000余人。共监督公安机关立案661件817人；共建议行政执法机关移送构成犯罪的案件1000余件1300余人。

检察机关在发挥知识产权刑事追诉职能的同时，注重检察职能的全面协调发展，不断加大知识产权民事、行政诉讼的监督力度，依法监督纠正确有错误的生效裁判、审判违法行为和执行违法行为。2016年至2020年，中国全国检察机关共受理涉知识产权民事监督案件495件，行政监督案件205件。

同一时间段内，最高人民检察院单独或与相关部门联合挂牌督办各类知识产权案件177起，其中直接参与“快播”案、春节档电影侵权盗版“2·15”系列专案、假冒名家字画系列案件等重点案件的研究、会商及办理工作，发布知识产权保护典型案例共82件。