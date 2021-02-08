据悉电动汽车商拜腾拟通过合并上市

消息人士透露，中国电动汽车生产商拜腾正在商议通过与一家特别目的收购公司(SPAC)合并来上市。

据路透社报道，拜腾之前获得了苹果组装商富士康的支持，其主要股东还包括中国国有汽车生产一汽集团和电动汽车电池生产商宁德时代。两名消息人士说，拜腾正与潜在的SPAC公司和投资者就上市事宜进行磋商，并计划最早于今年上市。由于商谈仍属私密，消息人士不愿具名。

拜腾2017年由Future Mobility Corp(FMC)成立，FMC是一家由宝马和日产汽车前高管联合创建的公司，但拜腾自2019年以来一直面临现金流问题，因投资者对于投资电动车行业态度谨慎，当时中国的电动车销量已放缓。

拜腾当时正在南京市修建一家汽车厂，但去年7月因为公司进行重组，暂停了建厂。上个月拜腾签订了一份协议，将从2022年起与富士康和南京经济技术开发区合作生产电动运动型车(运动休旅车，SUV)。

消息人士称，作为协议的一部分，富士康将投资2亿美元用于SUV的研发和生产项目，并将帮助建立电动汽车生产供应链，以降低汽车制造成本。富士康在声明中说：“公司目前正专注于拜腾新能源汽车供应链制造的优化，对其他市场传言不予置评。”

SPAC是一种空壳公司，通过首次公开发行(IPO)筹集资金来收购一家运营实体，通常在两年内完成。

对于企业来说，尤其是汽车科技公司，SPAC已经成为上市捷径。事实证明SPAC在追求类似特斯拉那样的高估值收益的投资者中很受欢迎。

今年以来已同意与SPAC合并的电动汽车公司包括Microvast、法拉第未来和EVgo Services等。