调查：逾六成港人不满湾仔卫生 冀解决鼠患等问题

香港政团民主建港协进联盟（民建联）8日发布一项调查结果显示，有近62%的受访者不满意香港湾仔区的环境卫生，希望特区政府可以正视有关问题，避免街市和社区成为病毒温床，并加大力度解决垃圾杂物堆积、鼠患及污水问题等。

据中新社报道，当日，民建联湾仔支部举行记者会，介绍关于湾仔区环境卫生调查的结果。民建联湾仔支部主席钟嘉敏说，此次调查于2021年1月期间以电话访问形式进行，成功访问587人，其中有362人表示对湾仔区的环境卫生不满意，298人在湾仔区内发现垃圾与杂物堆积，186人发现有鼠患滋扰，156人认为有污水问题。另外，受访者还认为应该加强街道清洗等。

钟嘉敏认为，在疫情下，香港的公众街市（市场）存在较高的病毒感染风险，必须加以重视；另外，社区内存在的垃圾与杂物堆积、鼠患及污水问题，特区政府也要负起责任，加强清洁工作，同时加强宣传教育及执法等。

对于某些地点鼠患无法根治的问题，民建联湾仔支部副主席周洁冰认为，特区政府应尝试使用新的捕鼠方法，及引入海外的新灭鼠科技等。对于有其他野生动物、流浪动物等对社区环境造成滋扰，特区政府应从维护动物权益的原则出发，与有关组织合作研究处理方案，并加强公德心教育，对纵容宠物随地便溺且不清理的主人进行罚款等。

周洁冰还提及，疫情下湾仔区维多利亚公园等仍存在外佣违反限聚规定聚集的问题，希望特区政府加强执法，保障外佣和外佣服务家庭的健康，同时也保障公共环境卫生。

另外，民建联副主席、香港特区立法会议员张国钧也在记者会上说，港岛各区都有市民反映环境卫生变差，建议特区政府要保障公共环境的卫生，并做好系统性安排。