Clubhouse昨晚据报被大陆封锁 中国网民需翻墙使用

美国私人社交语音应用Clubhouse一度因中国大陆官方尚未禁止而涌入不少用户，但该应用据报昨晚已被官方封锁，大陆网民需“翻墙”才能使用。

据网媒“香港01”报道，Clubhouse不仅被中国大陆官方封锁，使用“+86”（中国大陆电话区号）为开头的手机号码也都不能收到Clubhouse软件的验证信息；由于使用Clubhouse时登入、注册都需要验证信息，这意味着中国大陆网民在退出软件后就无法再登入，也无法注册新帐号。

此外，由于Clubhouse不提供更改用户手机号码的功能，因此用户一旦退出登入或更换手机，多日以来在软件上建立的社交链接将会完全消失。

不过，报道引述部分中国大陆网民指出，Clubhouse目前在中国大陆还没有彻底被封，如果将VPN关掉，也可以继续在聊天室内听取对话。

据路透社报道，去年较早时推出的Clubhouse，随着电动汽车制造商特斯拉（Tesla）首席执行官马斯克与股票交易平台罗宾汉（Robinhood）首席执行官特内夫（Vlad Tenev）在该平台进行讨论后，这个应用的用户量突然在本月暴增。

网民需要现有会员的邀请，才能进入这个应用里的聊天室。网民也可以在中国大陆电子商务网站买到“邀请码”，网传售价介于50元至400元（人民币，约10新元至82新元）。

据路透社观察，多个华语对话“俱乐部”所讨论的内容涉及新疆、台独、香港国安法等课题，并吸引数千名用户收听。

不过，Clubhouse在中国大陆未被广泛使用，主要是因为这个应用只能在苹果iOS移动操作系统设备上使用，而大陆网民也不能通过当地的苹果应用商店使用这个应用。如果大陆网民要使用Clubhouse，他们可以调整应用商店的地点。