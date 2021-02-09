世卫专家组将结束武汉调查任务 下午召开记者会

世界卫生组织宣布，即将在中国完成一个月冠病病毒朔源调查工作的国际专家组，今天下午将在武汉对媒体进行简报。

据法新社报道，世卫昨天表示，专家组即将完成在中国武汉的四周工作，“明天将与中国同行一起出席记者会”；这项记者会据报将于今天下午四时，在武汉一家酒店举行，并透过世卫的社交媒体平台以英语直播。

彭博社2月7日报道，计划本月10日离开中国的专家组成员之一、英国籍疾病生态学家达扎克（Peter Daszak）上周五通过线上平台说，专家组找到的主要信息将在他离开前公布。

他说，小组与中国的专家展开合作，并参观主要热点地区和研究中心，以找出“关于问题如何产生的一些真实线索”。

调查人员想知道，冠病是如何在武汉大规模扩散的。达扎克希望病毒溯源工作能让人们开始真正深入了解问题如何发生，并避免问题再次发生。

他说，“如此一来，我们在等待疫苗时，就不会持续出现全球经济崩溃和可怕死亡率。”

由于科学界和医学界尚无法解释病毒是如何从蝙蝠传到人类，因而出现病毒可能源自武汉病毒研究所的传闻，但达扎克和许多科学家都驳斥了这种说法。

达扎克也说，溯源工作是合作展开的，中国的专家协助世卫专家组挖掘更多线索。

达扎克披露，专家组分成三个小组，分别专注于病毒与动物有关联、疾病传播方式，以及在环境采样中找到的一些线索，而小组在此次溯源工作中所找到的线索在正式对外发布前，将属于机密资料。达扎克本身负责与动物有关的工作。

除了武汉病毒研究所，专家组也到访了湖北省中西医结合医院、武汉市金银潭医院、白沙洲市场，以及与部分首批病例有关联的武汉华南海鲜批发市场。