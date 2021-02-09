台湾1月出口额创历年单月新高

台湾1月份出口增速优于预期，单月金额342.7亿美元（456.66亿新元）创历年新高，主因各类芯片需求热度超乎预期，零接触商机持续活跃，加上传产货类受需求回温及原材料成本拉抬。

据彭博社报道，台湾财政部数据显示，1月份出口较上年同期增长36.8%，优于彭博调查预测中值的25.1%，增长幅度为2010年7月以来最高，部分受到去年适逢农历春节连假，比较基期偏低影响。上月进口则是较上年同期增加29.9%。

1月出口342.7亿美元，创历年单月新高，较上年同期增长36.8%；彭博调查预估中值为较上年同期增长25.1%，预估区间在增长11%至增长32.2%。

1月份主要出口市场中，对陆港、东盟、日本出口均创新高对中国大陆与香港出口较去年同期增长57%对东盟出口较去年同期增长40.7%对美国出口较去年同期增长21.9%对日本出口较去年同期增长21.5%。

1月进口280.8亿美元，也创历年单月新高，较上年同期增29.9%；彭博调查中值为年增24.3%。

1月贸易顺差为61.9亿美元，高于彭博调查中值的50.5亿美元。主要出口货品中，电子零部件出口132.9亿美元，写下历年单月新高，较上年同月大增47.5%。

台湾单月出口金额已连续六个月超过300亿美元。财政部统计处处长蔡美娜在记者会中指出，300亿美元已成为新常态，虽然2月份出口增长料因春节而放缓至3%-8%，第一季则上看双位数增长率，因为晶圆代工、封测和面板厂都释放出产能满载的讯息。