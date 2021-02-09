台北市人口跌破260万

台北市民政局最新统计数据显示，该市人口在今年1月跌破260万，降至259万7635人。跟2016年同期的270万人相比，五年大减10.7万人，幅减约4%。12个行政区全减少，信义区流失尤其严重，五年减少1.44万人，减幅逾6%。

据台湾网媒新头壳报道，台湾六都之中，台北、台南、高雄近五年来人口相对减少，但新北、桃园、台中则是逆势增加、房市动能也相对较强，而受到瞩目。

新北市今年1月人口为402.9万人，与2016年1月的373.8万人比，五年增逾29万人，成长率为7.7%。桃园市人口数今年1月来到226.92万余元，相较于2016年同期的210.88万人，五年来增加16万人，成长率为7.6%。

新北市民政局说明，受到疫情影响，许多境外的台湾人选择暂不返回，依法若出境两年未入境，同样依规定办理迁出登记。但既使有这些因素，新北人口社会增加仍呈现正成长，去年较前年多1.5万人社会增加。

桃园市人口数五年来全面成长，以人口成长最多排序，前三名为：中坜区增加3.23万人，成长8.3%；桃园区增加2.95万人，成长6.9%，八德区增加2.16万余人，成长11.4%。

至于台中市，近几年重大建设陆续到位，加上中科园区产业群聚磁吸效应，带动外来人口持续涌入，跻身全台第二大都会区。据台中民政局统计，今年1月全市人口282万943人，较去年同期增加5,239人，而与2016年同期相比，五年内增加7万4,831人，增幅2.7%。

大家房屋企研室专案副理郎美囡分析，台北市人口逐年减少原因有三，其一、房价居高不下，造成挤压效果，导致人口选择外移。第二，素地稀缺、都市更新及危老重建整合大不易，买方的选择少。第三，其他县市的社会福利提升，加速人口外流。