王毅向欧盟表明涉疆涉港立场 吁尊重基本事实

中国国务委员兼外长王毅向欧盟阐述中国在涉疆、涉港、人权等问题上的原则立场和事实真相，希望欧方尊重基本事实，采取客观公正立场。

据中国外交部官网通报，王毅昨天（8日）同欧盟外交与安全政策高级代表博雷利举行视频会议。他强调，中方主张国与国之间相互尊重，反对干涉别国内政，反对编造和散布谎言和虚假信息。

王毅说，中国和欧盟是全球两大独立自主力量，中欧关系超越双边范畴，具有全球意义和重要战略影响。

他指出，中欧关系发展最重要的经验就是，要坚持和平共处、坚持开放合作、坚持多边主义、坚持对话协商。

王毅承认，中欧有竞争，但合作远大于竞争，中欧有分歧，但共识远多于分歧。他认为，中欧只要坚持从双方共同利益出发，独立自主作出决策，就能办成大事，中欧投资协定达成就是一个范例。双方应抓住机遇，加强全方位对话合作，坚持真正的多边主义，共同应对全球性挑战，推动中欧全面战略伙伴关系迈上新台阶。

王毅说，中欧应加强发展战略对接，用好绿色、数字两个新的高层对话机制，深化绿色伙伴、数字伙伴关系。协同办好昆明《生物多样性公约》第十五次缔约方大会、格拉斯哥联合国气候变化大会、马赛世界自然保护大会。扩大金融合作，相互支持提升欧元和人民币国际地位。

他也希望以明年北京冬奥会为契机，在冰雪运动领域加强交流，为中欧合作打造新亮点。中欧要继续在全球抗疫合作中发挥引领作用，加强疫苗合作，向发展中国家提供更多支持。

博雷利表示欧中合作十分必要，不可替代。应对气候变化等全球性挑战，没有欧中合作是不可能的。欧方愿同中方进行坦诚对话，加强气候变化、环境保护、生物多样性保护、体育等领域合作，推动欧中投资协定签署和批准进程。

他指出，欧方欢迎中方加入“冠病疫苗实施计划”，愿同中方深化疫苗合作，加大对世界卫生组织的支持，帮助发展中国家战胜疫情。

王毅与博雷利还就对美关系、缅甸和伊朗核等共同关心的国际地区问题深入交换了意见。