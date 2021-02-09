调查：广东村庄平均彩礼2.66万人民币

暨南大学经济与社会研究院于2018年发起的“广东千村调查”项目调查发现，广东村庄平均彩礼价格为2.66万元（人民币，下同，5363.13新元），嫁妆平均价格为1.46万元。

据澎湃新闻报道，从农户家庭情况来看，农业户口居民占绝大多数，8%的居民过去半年内一直不在本户居住，值得一提的是，农村老人使用智能手机的比例仅为23.01%。婚假彩礼情况方面，全省30岁以上单身男性的比例为5.2%，平均每村有三位外（国）籍妻子，村庄平均彩礼价格为2.66万元，嫁妆平均价格为1.46万元。

从个人样本的婚姻状况来看，全省70.37%的农村居民是初婚人士，未婚的比例为21.66%，较去年有小幅提升。其他婚姻状况的比重都相对较小，离异比重为1.3%。分地区来看，珠三角地区的初婚率最高，为73.54%。未婚状况中西翼的比例最高，为23.99%，同时，西翼的初婚率也最低，为67.70%。而从离婚情况来看，山区处于离婚状态人群比例则高于其他地区，占比为 2.21%。

2019年，全省30岁以上单身男性的比例为4.83%，30岁以上从未结过婚的男性比例为3.34%。分地区来看，西翼地区30岁以上单身男性的比例为7.01%，30岁以上从未结过婚的男性比例为4.66%，未婚青年男性比例显著高于其他地区。

从各地区彩礼嫁妆的价格来看，东翼地区彩礼价格为各地区最高，平均为3.22万元，山区嫁妆价格为各地区最高，平均为2.81万元。而根据2020年腾讯新闻谷雨数据发布的《2020年国人彩礼调查》显示，全中国平均值为6.9万元，因此总体来看，广东地区的彩礼和嫁妆价格水平并不算高。

关于本村嫁妆一般由哪方出资，2020 年广东千村调查数据显示，32.34%的受访村干部表明全部由女方提供，16.92%的村干部表明全部由男方提供，10.96%的村干部表示女方出大部分，22.24%的村干部表示男方出大部分。

在此问题上，各地区之间表现出较大差异性，珠三角和西翼地区选择男方出大部分的比例最高，分别达到33.05%和27.89%，东翼地区和山区选择全部由女方出的比例最高，分别为35.71%和44.14%。地区之间嫁妆来源的差异不仅与当地风俗习惯有关，也可能来源于地区经济差异。

调查采集有效样本量为119个行政村，3646户农村家庭户，内容涉及农户就业、农地流转、精准扶贫，乡村教育、农村生态环境、乡村治理等方面。