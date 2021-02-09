嘉兴整改“学校强制学生购平板电脑” 清退7134.5万元

浙江嘉兴去年11月曝出多所学校变相强制学生购买指定品牌的平板电脑，违规收取教辅软件服务费，以是否购买平板电脑为依据分班等问题，引发广泛关注。

据澎湃新闻报道，中国国务院近日公布上述问题调查与整改情况。

国务院办公厅督查室称，针对上述问题，嘉兴市委、市政府第一时间成立整改工作领导小组，迅速部署开展“大起底、大走访、大调研”活动，对照问题逐项剖析整改，共清退平板电脑费用等7134.53万元（人民币，下同，约1471.28万新元），实现了应退尽退。

消息称，嘉兴市全部暂停七年级学生“平板教学”，已按原价全部清退七年级学生平板电脑，共涉及学生8827名、金额2274.27万元；已按评估价全部退还八、九年级学生的平板电脑差价，共涉及学生16752名、金额857.22万元；已退还七年级学生自2020年9月1日后支付的和八、九年级学生自2019年9月1日后支付的教辅软件服务费，共涉及学生26545名、金额3185.89万元，之后由各县（市、区）政府统一采购教辅软件，向初中在校学生免费开放；已全部清退自2019年9月1日起向学生收取的网络流量费，共涉及学生7764名、金额817.15万元。同时，对相关责任人员给予相应的党纪政务处分和组织处理。

2020年，根据群众在国务院“互联网+督查”平台反映的问题线索，国务院第七次大督查第六督查组派员赴浙江省嘉兴市进行明察暗访，发现嘉兴市部分初中学校在推行教育信息化“平板教学”过程中，存在违规按“平板教学”分班、变相强制购买平板电脑和捆绑销售的教辅软件、校企合作不规范不透明、教育行政部门监管缺位等问题。

当时的通报指出，以是否购买平板电脑为依据，违规按“平板教学”分班，有悖义务教育平等原则；变相强制学生购买平板电脑和捆绑销售的教辅软件等产品，加重学生及家长经济负担；校企合作不规范不透明，剥夺了学生及家长对平板电脑的选择权；数字化教学资源进校园监管缺位，教育行政部门落实中央决策部署不到位。

督查组认为，嘉兴市教育行政部门落实中央决策部署不坚决不到位，对学校推进教育信息化工作监管缺位，对学生及家长的诉求简单应付，工作中不作为慢作为，造成不良社会影响。当地学校以教育信息化的名义，变相推销平板电脑，校企合作不规范不透明，违规按“平板教学”分班，变相强制学生及家长购买平板电脑和捆绑销售的教辅软件，增加学生及家长经济负担。

另外，央视《焦点访谈》节目也曝光了该问题。节目播出后，嘉兴市委书记张兵当晚主持召开专题会议，第一时间对《焦点访谈》栏目曝光嘉兴市部分学校应用平板电脑教学存在问题的整改工作进行研究部署。

会议强调，在学校层面，凡是涉及到教学教育物资采购、有关学生收费事项的，要充分尊重家长、学生等各方面的意见；在社会层面，凡是涉及公共利益的重大改革、重大政策、重大项目，都要充分听取群众意见，做到公平公正、公开透明。纪检监察部门马上启动调查，及时跟进，对发现监管不到位、工作不作为等问题，将依法依规严肃处理、绝不姑息。