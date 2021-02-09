澳门疫苗开打 贺一诚带头接种

澳门特区政府2月9日举行疫苗接种启动仪式，行政长官贺一诚出席仪式，并与政府主要官员接种了中国国药集团生产的灭活疫苗。

据中新社报道，澳门社会文化司司长欧阳瑜在启动仪式上致辞说，在国家的支持下，澳门特区获分配50万剂国药集团灭活疫苗，首批10万剂已于2月6日运抵澳门，余下40万剂亦将陆续运到，预计可满足现阶段市民对疫苗接种的需求。

欧阳瑜说：“特区政府今日正式启动疫苗的接种计划，行政长官带领各主要官员率先接种疫苗，是用行动向各位市民说明特区政府对疫苗的信心，希望广大市民能够响应政府的呼吁，保护自己、保障家人、守护澳门、踊跃接种。”

贺一诚在接种疫苗后接受记者访问时说，由于3月初到北京列席全国两会需要接种疫苗，他认为在澳门接种比较合适，故选择在当天接种，预计14天后会接种第二剂疫苗。

贺一诚强调，虽然政府鼓励居民接种疫苗，共同抗疫，但接种疫苗的前提是自愿，本月底有另一种疫苗抵澳，居民可自行选择。他重申政府以保障居民生命和健康为首位，“有健康环境，经济自然会恢复。”

据了解，澳门特区政府已为市民订购了疫苗，9日起优先开放前线抗疫人员、高职业暴露的人群，以及需要前往高危地区的人士接种，随后将有序开放供其他市民预约接种。