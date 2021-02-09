中央巡视组反馈问题 中国公安部被指肃清余毒不到位

中共反腐持续加码，十九届中央第六轮巡视反馈工作近日全部完成。其中，中国公安部党委被指肃清周永康、孟宏伟、孙力军等余毒影响不够到位。

根据中共中央纪委国家监委官网昨天（2月8日）报道，本轮巡视反馈首次采取集中召开视频反馈会议和巡视组“一对一”现场反馈相结合的方式进行。

在中央巡视组反馈的主要问题列表中，公安部党委被指“贯彻落实党的路线方针政策和党中央重大决策部署不够到位，履行新时代公安工作职责仍有短板，政治建警不够有力，落实深化改革要求还有不足，防范化解重大风险不够到位”。

公安部党委还被指，肃清周永康、孟宏伟、孙力军等余毒影响不够到位，重点领域和关键环节权力运行监督制约机制不够健全，纠治“四风”（形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风）特别是形式主义、官僚主义问题不够有力。

根据中共中央部署，2月3日中央巡视工作领导小组召开十九届中央第六轮巡视反馈会议，对抓好巡视整改和整改日常监督进行集中部署、提出明确要求。

2月4日，中共中央第一巡视组向公安部党委反馈了巡视情况。组长许传智分别向中国公安部部长赵克志和公安部党委领导班子反馈了巡视情况，并传达中央巡视工作领导小组关于巡视整改的工作要求。

对此，赵克志表示，“深刻汲取孟宏伟、孙力军等人严重违纪违法案件教训，坚决彻底肃清流毒影响，坚持刀刃向内、刮骨疗毒，坚决打好铁腕治警、正风肃纪攻坚战”。

上述三名“老虎”，周永康已经于2015年因受贿、滥用职权、故意泄露国家秘密罪被判处无期徒刑；公安部原党委委员、副部长孟宏伟2020年1月因受贿罪判处有期徒刑13年六个月；公安部原党委委员、副部长孙力军2020年4月19日接受中央纪委国家监委审查调查。

另一方面，中央第十二巡视组2月5日也向陕西省委反馈巡视情况。组长武在平分别向陕西省委书记、省人大常委会主任刘国中和陕西省委领导班子反馈了巡视情况，并传达中央巡视工作领导小组关于巡视整改的工作要求。

巡视组向山西省委提出的反馈及整改要求包括肃清赵正永流毒和恶劣影响还不够彻底，对关键少数和关键岗位干部监督有待加强，一些重点领域廉洁风险防控存在短板，形式主义、官僚主义和违反中央八项规定精神问题仍有发生。

刘国中在讲话中指出，要以巡视整改为契机加强全面从严治党各项工作，强化正确选人用人导向，持续纠治形式主义、官僚主义，深化常态长效推进赵正永严重违纪违法案以案促改，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。

陕西省委原书记赵正永于去年7月因受贿罪被判处死刑，缓期二年执行。

另外，在第十二巡视组向重庆反馈巡视情况时，巡视组组长武在平指出，重庆市委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，统筹推进疫情防控和经济社会发展，坚决肃清孙政才恶劣影响和薄熙来、王立军流毒，在坚持“两点”定位、“两地”“两高”目标等方面取得了积极成效。