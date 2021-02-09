中国首批64亿元碳中和债券面世

上海清算所数据显示，中国南方电网、长江三峡集团等六家公司发布了绿色中期票据（碳中和债）发行公告，拉开碳中和债序幕，发行规模总计64亿元人民币（约13.2亿新元），期限以三年期为主。

上海证券报周二（9日）引述中行投行资管部总经理胡昆称，碳中和债是今年以来国内为响应国家“30·60目标”，在绿色债券领域下的又一次创新尝试，是银行间市场绿色债务融资工具的子品种，其募集资金专项用于具有碳减排效益的绿色项目。

“相较一般绿色债券，碳中和债涉及范围更为集中，将专项用于具有碳减排效益的绿色项目，更加契合‘30·60目标’及理念。”胡昆指出。

中国国家主席习近平2020年在第75届联合国大会一般性辩论上宣布，中国二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。

央行最新发布的第四季度货币政策执行报告中，专门有一个“发展绿色金融推动实现碳达峰和碳中和目标”的专栏。专栏指出，要完善绿色金融政策框架和激励约束机制，用好结构性货币政策工具，引导金融机构按照市场化原则支持绿色低碳发展，推动实现碳达峰、碳中和目标。

具体来说，综合运用多种货币政策工具，引导金融机构加大对绿色低碳领域的信贷支持。充分发挥市场机制作用，通过创新产品工具、提高定价合理性、加强环境风险管理等手段，继续发展绿色信贷、绿色债券、绿色基金等产品，建设碳市场，发展碳期货。