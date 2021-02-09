用户和活动人士：中国已屏蔽Clubhouse

据用户和反审查观察组织称，美国私人社交语音应用Clubhouse昨天在中国大陆被屏蔽，结束了允许数以千计大陆用户加入Clubhouse讨论的短暂窗口期。

据路透社报道，反审查活动人士网站“GreatFire.org”昨晚在推特上称，Clubhouse大约在当天北京时间晚上7点左右在中国被屏蔽。Clubhouse没有回复置评请求。

报道也指出，有中国微博用户发帖说，他们在晚上7时30分左右在访问Clubhouse时遇到问题。

一些用户贴出的截屏图显示，当他们试图打开Clubhouse时，该应用给出的信息是“发生SSL错误，无法建立与服务器的安全连接”。

此外，许多讨论Clubhouse被屏蔽的微博消息，据报今早也被该平台删除。

去年较早时推出的Clubhouse，随着电动汽车制造商特斯拉（Tesla）首席执行官马斯克与股票交易平台罗宾汉（Robinhood）首席执行官特内夫（Vlad Tenev）在该平台进行讨论后，这个应用的用户量突然在本月暴增。

网民需要现有会员的邀请，才能进入这个应用里的聊天室。网民也可以在中国大陆电子商务网站买到“邀请码”，网传售价介于50元至400元（人民币，约10新元至82新元）。

据路透社观察，多个华语对话“俱乐部”所讨论的内容涉及新疆、台独、香港国安法等课题，并吸引数千名用户收听。

不过，Clubhouse在中国大陆未被广泛使用，主要是因为这个应用只能在苹果iOS移动操作系统设备上使用，而大陆网民也不能通过当地的苹果应用商店使用这个应用。如果大陆网民要使用Clubhouse，他们可以调整应用商店的地点。