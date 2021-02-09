腾讯加强核心业务防御 阻止字节跳动侵蚀地盘

TikTok和抖音的所有者字节跳动迅速成长，已经大举进军腾讯所珍视的那些商业领域，包括广告、游戏、直播、社交媒体和办公软件。腾讯及其投资组合公司的消息人士透露，这迫使腾讯在过去的一年中变得不再置身事外，而是更多地亲身参与其投资的800多家公司。

据路透社报道，消息人士说，腾讯现在正在帮助关键公司改进业务模式，在防范字节跳动的同时，促使这些公司停止相互竞争。为了强化核心游戏部门，腾讯同时也扩大收购及开发休闲游戏。

一名腾讯高管说：“字节跳动正全力推进，因此腾讯必须反守为攻，在此同时对投资的公司施加更大影响力，藉以建构防线。”该名高管和文中其他消息人士一样不愿具名，因他未取得向媒体就此事发言的权限。

字节跳动创办人张一鸣与腾讯创办人马化腾2018年互相攻讦，张一鸣指控腾讯阻挠并抄袭抖音，双方的争端演变成为一连串的互告诉讼。

当中包括抖音上周指控腾讯涉嫌垄断行为。腾讯则称此一指控不实，反而指控抖音非法获取用户资讯，并宣示将对字节跳动发起更多诉讼。当被问及策略调整及上述争端时，腾讯在一份致路透的声明中表示，字节跳动及其关系企业已经损及公司伙伴利益及用户权益。

腾讯说：“我们坚定保护我们健康的生态系，将为此采取法律行动。”

字节跳动认为，微信用户对自己的数据具有绝对的、可完全控制的权利，应该远远高于平台的权利，用户数据不应该成为腾讯公司的私产。字节跳动发表声明称，“竞争有利于消费者而且有利于促进创新”，公司为维护自身及用户权利而发起诉讼。

字节跳动虽然2012年才成立，但已经成为一家多产的“app工厂”，公司估值约为1800亿美元。腾讯方面的消息人士说，字节跳动现在已经成为腾讯的最大竞争威胁，已经远远超过阿里巴巴和百度等老对手。

2019年字节跳动跃升为中国第二大数字广告运营商，超过了腾讯和百度，仅次于阿里巴巴。根据北京贵士信息科技有限公司(QuestMobile)的数据分析，截至9月底，字节跳动在中国app用户屏幕使用时间中所占比重从上年同期的12%上升至15%，同期腾讯所占比重则从45%下降至41%。

上述消息人士并称，字节跳动使用抖音和其他app将用户流量引至新业务线的可能性，就像腾讯利用微信和QQ等社交媒体引流那样，已经促使腾讯制定了新的策略。

消息人士说，以“王者荣耀”等更复杂的赚钱的游戏闻名的腾讯，现在也开始大量推出简单的休闲手游。由于这种游戏利润不高，腾讯曾对此不屑一顾。理由呢就是字节跳动这类游戏库庞大，目前有超过150款，其中包括“我功夫特牛”和“小兵别嚣张”等知名游戏。

字节跳动一位游戏高管说：“这些游戏明显没给腾讯带来太多收益。这么做的唯一目的是让字节跳动难以成功。”

腾讯去年投资了30家游戏公司，而通常为每年投资10家。消息人士说，该策略旨在防止字节跳动在游戏业扩大版图。字节跳动一直致力于开发更复杂的游戏。

一位消息人士透露，在其他业务领域，字节跳动开发搜索引擎，是促使腾讯计划以35亿美元收购搜狗并将其私有化的一个因素。

中国监管机构近期对互联网公司发起反垄断审查，可能让腾讯试图防止字节跳动侵蚀其地盘的努力难度加大。

游戏市场仍然分散，腾讯在该领域不容易受到监管行动影响。但律师们认为，难以否认腾讯旗下微信在中国社交媒体领域的主导地位。而字节跳动诉讼的矛头直指微信。