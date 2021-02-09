拜登通话莫迪 视印度为对抗中国的关键伙伴

美国总统拜登星期一（2021年2月8日 ）与印度总理莫迪通话，表达了共同抗击冠病大流行和应对气候变化的决心。两人也讨论了地区安全事务。

据美国之音报道，白宫在一份新闻稿中说，两位领导人同意继续密切合作，推进自由与开放的印太地区，包括支持航行自由行动、领土完整，以及通过四方会谈机制建立一个更加强大的地区安全机制。

美国前特朗普政府视印度为应对中国挑战的一个关键盟友，在任内提出了自由与开放的印太地区的新概念，重振了美国、日本、澳大利亚和印度组成的四方会谈机制并将这一机制推广至安全领域。

拜登政府白宫的这份新闻稿显示，新政府会延续前政府在应对中国安全威胁时采用的一些策略和方法，特别是联合包括印度在内的地区盟友和伙伴的力量，共同抗击中国的挑战。

莫迪在与拜登通话后发出推文说：“美国总统和我致力于一个基于规则的国际秩序。我们期待着强化我们的战略伙伴关系，推进印太地区和世界的和平与安全。”

上个月底，美国新任国防部长奥斯汀在与印度国防部长辛格通话时表示，美印防务关系已经取得了巨大进步，并保证与印度防长开展合作，继续取得进步。知情人士提供的消息说，两位防长在谈到“地缘政治发展以及印度和美国在印太地区的战略利益的更大背景时”谈到了中国。