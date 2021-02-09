艾芬实名举报爱尔眼科医院

武汉市中心医院急诊科主任、抗疫医生艾芬今天（2月9日）上午在其个人微博发文表示，自己2月2日下午向武汉市卫健委医证医管部门递交了“实名举报湖北爱尔眼科总院医疗行为违法违规问题”的举报信。举报信中详细列举了该院诊治过程中的相关问题。

艾芬2月9日上午在个人微博上透露已实名举报爱尔眼科。（微博截图）

此外，艾芬还表示爱尔眼科医院只向武汉市卫健委出具了其要求的三张公示照片和收费明细，而检查报告单、病历等资料，爱尔眼科医院拒绝提供。对此，艾芬质疑道：“爱尔集团的对外公告说得那么清楚，他们没有任何大问题，那为什么又舍不得把东西交出来呢？”

艾芬在微博中称，自己将耐心等待武汉市卫健委对举报信的处理结果，并且保留随时公开举报信细节内容的权利。

此前公开报道显示，去年12月底，艾芬发博文称，自己半年前在武汉爱尔眼科医院接受了右眼人工晶体植入手术之后，视力未见好转。2020年10月，她在就职的医院检查后得知右眼视网膜脱落，近乎失明。

经过复盘，艾芬认为爱尔眼科违背医学诊疗流程。她表示，在做人工晶体植入手术前，爱尔眼科医院并未按常规给自己做眼底检查，术后复查也未告知眼底情况，导致自己的最佳治疗时机被延误。

2021年1月4日，爱尔眼科集团在其官微公布了艾芬诊疗核查报告。报告称，经核实，艾芬右眼视网膜脱离与在武汉爱尔眼科医院进行的白内障手术无直接关联。

爱尔眼科称，希望竭尽所能帮助艾芬解决眼部疾病问题，组织专家力量为艾芬提供最大的支持和帮助；希望与艾芬一道申请医学会和相关部门的检查和鉴定，给其一个更加客观和公正的答复。

对于爱尔眼科医院的回应，艾芬表示，这是“避重就轻，混淆视听，管理混乱，推卸责任”。

对于艾芬的实名举报，爱尔眼科医院尚未回应。