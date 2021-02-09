日本潜艇“苍龙”号与香港货船相撞 出现明显损伤

日本海上自卫队的“苍龙”号潜艇昨天（2月8日）在日本外的太平洋海域与一艘香港货船发生擦碰。就最新照片显示，“苍龙”号潜艇的右侧围壳舵出现明显损伤，舰桥也出现一定程度的擦伤。

东京新闻报道，日本海自发言人称，当时“苍龙”号正准备上浮，却没探测到水面上正有商船航行，导致潜舰的上部结构与商船船底发生磨擦，有三名执勤的水兵跌倒因此受伤。

对于被撞商船的具体信息，NHK援引海上保安厅相关人士的话称，该商船是中国香港籍的散装货轮“鸿通”（OCEAN ARTEMIS）号，据称当时这艘货轮载有超过9万吨的铁矿砂。对于被潜艇擦碰到一事商船所遭受的损伤如何，该舰船员在接受采访时表示“根本没有感觉被撞，所以应该没有问题”。

日本内阁官房长官加藤胜伸透露，两船是平行摩擦，因此对商船船体的损害不大。当“苍龙”号上升到海面附近以伸出潜望镜时，与商船底部摩擦，导致潜望镜等艇体的上方部分损坏。

日本防卫大臣岸信夫表示，冲撞导致艇上通信手段全部受损，只能使用船员携带的手机进行联络，因此必须等到潜艇开到能收到信号的海域，才得以上报。

在发生碰撞之后，潜艇还能够自行航行，并于8日午夜进入高知港。目前日本自卫队官方在当地政府内设立了一个信息联络处，以调查碰撞事故的损失情况。

对于本次事故，日本海军自卫队退役高官、曾出任潜艇艇长的伊藤俊幸在接受NHK采访时表示，潜艇上浮时通常会用声纳确认周围是否安全，而“苍龙”号的声呐设备可能出了故障才导致擦碰发生。不过，倘若并非是事故原因，那么就有必要就相关人员进行追查。