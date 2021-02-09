据悉鸿海与裕隆拟推出电动巴士原型车

为了抢食电动车市场大饼，一位熟知情况的消息人士周二（9日）透露，台湾全球智能手机代工大厂鸿海与裕隆合资的鸿华计划将今年10月推出电动巴士原型车。

据路透社报道，消息人士透露，于去年10月成立，负责统合不同供应链所打造的电动车软硬体开放平台MIH，目前已加入的伙伴逾600家，其中不乏亚马逊及谷歌高通等；并预计首款EV Kit工具平台将在4月交货。

去年11月刚成立的鸿华主是聚集电动车整车设计，鸿海与裕隆持股分别为51%及49%。鸿海公关部门对上述消息未予置评。

鸿海董事长刘扬伟曾说，集团积极投入“电动车、数字健康、机器人”三大新兴产业及“人工智能、半导体、新世代移动通讯”三项新技术，从“劳力密集”向“脑力密集”转型。三大产业中电动车是重中之重，将构建MIH联盟为业界提供开放平台，打造全新的电动汽车产业供应链。

鸿海在电动车的布局主要包括与中国拜腾，吉利汽车合作以及推出MIH平台三大项。鸿海董事长刘扬伟去年10月喊出在2025至2027年拿下全球电动车10%市占率的愿景。

1月初吉利控股集团与鸿海签署战略合作协议，双方将成立合资公司，为全球汽车以及行产业提供全新一站式服务，包括汽车整车、零组件、智慧控制系统、汽车生态系统和电动车全产业链流程等。

上个月拜腾签订了一份协议，将从2022年起与鸿海和南京经济技术开发区合作生产电动运动型车(运动休旅车，SUV)。消息人士并指出拜腾正在商议通过与一家特别目的收购公司(SPAC)合并来上市。