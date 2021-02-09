《环时》：Clubhouse亲华声音容易被压制

中国官媒《环球时报》英文版昨天下午发文指出，比起一些媒体将美国私人社交语音应用Clubhouse形容为“言论自由的天堂”（free speech heaven），许多中国用户直言，该平台上的政治议题讨论常常是片面的，亲中国的声音很容易被压制。

Clubhouse一度因中国大陆官方尚未禁止而涌入不少用户，但该应用据报昨晚7时左右已被官方封锁，大陆网民需“翻墙”才能使用。

《环球时报》指出，Clubhouse在中国的突然“走红”，吸引了西方以及境外媒体的关注，他们当中许多都称中国用户已经“涌向”政治话题的“言论自由天堂”。

然而，一些中国用户向《环球时报》表示，他们并不认同Clubhouse是“言论自由天堂”的说法，而且也不喜欢将该平台政治化的想法；相较于片面的政治议题，他们更喜欢在广泛的话题上进行高质量的讨论。

一名要求匿名的微博意见领袖在使用了Clubhouse后向《环球时报》表示，Clubhouse目前还处在早期的发展阶段，应用程序开发人员自然希望保持友好的氛围来吸引更多用户。因此，平台上的整个社区仍然相对友好，“而且基本上没有令人反感的政治内容”。

他说，Clubhouse提供了一个口头交流的平台；由于语音对听众的影响远大于文字，这也使本应客观和理性的讨论变得易受情绪操纵，并且有可能在短时间内成为一个反华的政治宣传平台。

他忆述，在有关新疆问题的聊天室中，有许多人声称自己曾身处“集中营”，而且还声泪俱下地作出指控，这些举动很容易在情感上动摇听众，即使没有探究背后的证据和逻辑。

“在这些社交媒体上谈论中国议题时，从来就没有言论自由。”

这名微博意见领袖举例，每当有用户在诸如推特、面簿等社交媒体上，发表一些对中国政府有利的言论时，通常会导致他们的观看受限或帐户被禁。他说：“这在Clubhouse上更为明显，因为协调员有权决​​定所有的对话，并且可以禁止用户发声或随意将有不同观点的用户从聊天室里移出。”

不过，报道引述一名Clubhouse用户认为，政治观点的传播本来就可以在任何社交平台上进行，“（政治观点）只是平台内容的一部分，您可以选择是否接收它”，“也有一些用户为捍卫中国政策展开讨论，并提出很多很好的论点。我并不担心它将成为单向政治灌输的平台。”

据路透社报道，去年较早时推出的Clubhouse，随着电动汽车制造商特斯拉（Tesla）首席执行官马斯克与股票交易平台罗宾汉（Robinhood）首席执行官特内夫（Vlad Tenev）在该平台进行讨论后，这个应用的用户量突然在本月暴增。

网民需要现有会员的邀请，才能进入这个应用里的聊天室。网民也可以在中国大陆电子商务网站买到“邀请码”，网传售价介于50元至400元（人民币，约10新元至82新元）。

据路透社观察，多个华语对话“俱乐部”所讨论的内容涉及新疆、台独、香港国安法等课题，并吸引数千名用户收听。

不过，Clubhouse在中国大陆未被广泛使用，主要是因为这个应用只能在苹果iOS移动操作系统设备上使用，而大陆网民也不能通过当地的苹果应用商店使用这个应用。如果大陆网民要使用Clubhouse，他们可以调整应用商店的地点。