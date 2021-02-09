港警瓦解激进暴力团伙 检获大量炸药原料

香港警方9日在记者会上说，警方8日于粉岭拘捕两名男子，涉嫌串谋制造炸药、无牌管有枪械及藏有攻击性武器，行动中检获23.5公斤制作炸药的原料。警方介绍，根据线报，案件涉及有人计划在农历新年前向香港当地激进暴力分子提供爆炸品原料，作“血腥抗争”之用。

据中新社报道，被捕的42岁男子为电脑程式员，62岁男子为装修工人。其中，42岁男子8日中午于粉岭一单位提取行李箱离开时被捕。警方在行李箱内搜获23.5公斤包括硝酸钾、硫磺、怀疑镁粉等制作炸药的原料，另有三个控制烟花的遥控装置、两个电子磅等。他并持有一个红白蓝尼龙袋，内藏防毒面具、300个防毒面具滤芯及一批护甲。

而在涉事单位中，警方又搜获大批弓箭、两支怀疑电枪、八支伸缩棍、四部对讲机、三部手提电话、一部平板电脑、印有政治口号的单张及大批护甲等。62岁被捕人士为该屋屋主。

警方另外在柴湾、上环、沙田三处，搜获大批防毒面具、头盔、蒙面物品以及护甲。上述地址分别为42岁被捕人士提取红白蓝尼龙袋的地点、其工作地点及住址。

警方指出，所检获原料若经混合，可达至爆炸效果，由于并未组装成爆炸品装置，暂时未能估计会对市民人身及财物安全造成多大伤害。但由于爆炸品数量相当庞大，危险性极高。

警方续指，香港社会动乱告一段落后，相关人士开始蛰伏，但同时积极筹备并联络激进暴力分子，企图东山再起，想用爆炸品制造恐怖场面，作出威吓，以求达到“政治诉求”。目前，两名疑犯正被扣查，而警方行动仍在继续，不排除有更多人被捕。警方相信，行动已成功瓦解一个激进暴力团伙，更制止了一个有可能的血腥袭击。