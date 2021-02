中国商务部公布,中美两国九家企业对美出口、在美进口或在美销售的集成电路产品,被指侵犯一家美国公司的专利权,在美国受到调查。

商务部在官网上提到,美国国际贸易委员会(ITC)昨天(8日)对“集成电路及其产品(Certain Integrated Circuits and Products Containing the Same)”发起337调查。

据ITC官网的解释,所谓的337调查,就是按照美国《关税法》第337条进行的“不公平进口”调查工作。最常见的案件与知识产权有关,包括进口商品专利和商标侵权的指控。

中国商务部也说,该案申请人美国Tela Innovations 公司请求ITC发布有限排除令和禁止令。