林郑：双重国籍港人无权获外国领事协助

香港行政长官林郑月娥表示，拥有双重国籍的香港人无权获得外国领事协助，证实了此前英国因双重国籍相关规定未必能提供领事协助的提醒。

综合法新社和香港电台报道，林郑月娥出席行政会议前被记者提问，是否就上述事宜提醒驻港领事，以及是否从今天起禁止外国领事向双重国籍人士提供领事服务。

林郑说，中国人大常委会在1996年就回归后如何在港实施《国籍法》已作出解释，特区政府严格执行有关政策。虽然香港居民可以拥有多本护照，但根据《国籍法》，香港不承认双重国籍。

她还重申，英国违反中英联合声明及中英两国签订的备忘录，批评英方违反承诺。林郑也强调，BNO只能作为旅游证件，不可享有英国国籍或居留权。

由于国籍法在香港回归前一年已经出台，香港官员因此表示，拒绝为双重国籍人士提供领事援助的举动并不是新鲜事。

但西方外交官表示，在具体政策上已经发生了变化，因为他们之前探视被拘留的双重国籍人士是没有问题的。

不过包括林郑月娥在内，还没有任何香港官员公开说明是否已作出任何命令，将更严格地执行国籍有关规定。

英国昨天也向本国公民更新旅行建议时提示：“若您拥有英国和中国国籍，即使持有英国护照进入香港，也可能会被当地政府视为中国公民。”

上述建议还称：“若情况如此，英国总领事馆可能无法为您提供领事协助，若您正式放弃了中国国籍，则应携带相关证明文件。”