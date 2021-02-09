下午察：Clubhouse在中国被禁很意外吗？

过去一周火爆网络的美国社交语音平台Clubhouse，昨天传来被中国大陆官方禁止的消息。

这无异于一盆冷水浇在了误以为“春天要来了”的中国网民头上，也引来网民在微博上感叹：“我才快乐了一天”。

然而，这个言论完全不受限的音频平台在有着严格审查制度的中国大陆被禁会让人意外吗？

或许，让人意外的反而是过去几个月它为何可以在大陆一直存在。

一码难求的Clubhouse是什么玩意？

去年3月诞生于硅谷的Clubhouse本质是一款即时交流的音频社交平台，在美国科技极客的小圈子里慢热了八个月，直到去年12月初的用户数也只有60万人。

小众低调的Clubhouse获得科技圈精英的支持和关注。（互联网）

平台采用高端会所的常用方式——邀请制，受邀注册用户最开始只拥有两个邀请名额，这有限的邀请名额不仅是一种饥饿营销方式，还为平台蒙上一层令人向往的神秘感。

正因为邀请码的稀缺，据路透社报道，中国大陆电子商务网站此前已在售卖“邀请码”，网传售价介于50元至400元（人民币，约10新元至82新元）。

在操作方面，用户可以通过创建房间组织人们来听讲和发言，谈话内容可选择公开也可选择私密，公开的房间就相当于一场线上讲座，主持人和嘉宾就某个话题进行讨论，任何有兴趣的听众都可进入，想要提问和发言可在Q&A环节通过“举手”示意再加入讨论。

Clubhouse用户需获得邀请才可注册进入。（手机截图）

值得一提的是，房间内的聊天内容没有文字记录和录音回放，等同于“阅后即焚”，这被外界评价为“既是优点，也是缺点”。

凭借上述极简化的设计和小众用户群体的设定，Clubhouse被人们誉为针对上流阶层的“精英沙龙”。

为何一夜爆红？

低调小众的Clubhouse一夜之间从美国科技创投圈脱颖而出、被中国网民关注要归功于科技圈顶级大佬埃隆•马斯克和扎克伯格的站台。

马斯克上周出现在Clubhouse平台上引起轰动，并吸引了大量用户加入。（路透社）

电动汽车特斯拉公司CEO马斯克上周一（1日）在该平台上就GameStop股票交易争议事件与处于风口浪尖的罗宾汉（Robinhood）公司CEO特内夫（Vladimir Tenev）对谈，受到外界广泛关注。

实际上，Clubhouse和Robinhood背后投资者都是安德森·霍洛维茨基金，他们同时也是马斯克的商业合作伙伴。而邀请马斯克的沙龙The Good Time Show男主持人Sriram Krishnan就是安德森·霍洛维茨基金的合伙人。

用中国媒体的话来说，“这场活动相当于是马斯克替自己的商业伙伴和朋友带货。”

显然，这场“直播带货”获得了空前成功，Clubhouse用户量呈现井喷式增长。

中国网民熟悉的扎克伯格出现在Clubhouse，也为其带来巨大关注。（法新社）

就在马斯克出现不到一周，面簿CEO扎克伯格上周四晚上也受邀出现在同一档沙龙中，就科技与文化等话题进行讨论。

这使得此前在大陆市场籍籍无名、用户寥寥的Clubhouse一下涌入大量中国网民，也因此引起了中国政府的注意。

原本只是风投人士和硅谷码农的小众产品，瞬间成为全球最受关注的社交软件之一。

Clubhouse吸引了中国的精英阶层和自由派？

有人分析，Clubhouse的邀请制和目前只能在App Store上下载这两项特征就自动过滤掉了中国七成低收入网民。

而名人出场和优质话题的讨论也的确对当下中国精英阶层有着强大吸引力。



投资公司创新工场董事长兼首席执行官李开复上周日也亮相Clubhouse，并进入主题为“你为什么回国/不回国？”的聊天室。

李开复加入Clubhouse一个聊天室参与讨论，听众人数立即暴涨。（档案照）

李开复的加入引起聊天室内一阵骚动，讲者欢呼雀跃，原本是1800人参与的聊天室很快就暴涨到5000人的极限。

随着在Clubhouse上活跃的中国网民越来越多，一些聊天室也开始出现有关中国时政的敏感课题。

根据路透社和中央社报道，过去几天，数千名用户在Clubhouse收听数量众多的音频讨论，内容包括新疆再教育营、台湾独立和《香港国安法》等等。

有关“西藏跟新疆的朋友，我们想找你们过来聊天”、“两岸青年大乱聊”等政治话题类聊天室表现得十分活跃。这让不少中国网民担心，Clubhouse会不会很快被官方出手封锁。

前天晚上甚至还出现“明天Clubhouse会被墙吗？”这一主题。

熟料一语成谶，隔天就传来Clubhouse在大陆被禁的消息。

Clubhouse被禁是意料之中

多个消息来源证实，Clubhouse昨晚7时在中国大陆被屏蔽，需要使用翻墙软件VPN才能使用；同时，使用中国大陆电话区号86开头的手机号码也都无法收到Clubhouse的验证信息。

这意味着允许数以千计大陆用户加入Clubhouse讨论的短暂“春天”戛然而止。

中国官方不仅对平台本身出手封锁，有关Clubhouse的讨论也被悉数删除。

有关Clubhouse的内容在中国问答平台“知乎”上已无法再找到。（手机截图）

中国知名网络问答社区“知乎”上此前一条关于“这款社交软件为什么忽然这么火？”的讨论目前已无法浏览，整个知乎平台也无法搜索到有关“Clubhouse”的词条。

就连锤子科技CEO罗永浩昨天吐槽Clubhouse的微博今天也无法正常打开。

不过，有关Clubhouse纯技术讨论的帖子仍可以浏览。

中国官方的出手倒让人并不意外，这不仅是因为“新疆”、“台湾”等课题已经踩到红线，更因为他们无法监管这个来自美国的社交媒体所搭建的半封闭式“舆论场”，对有着严格新闻审查制度的中国大陆来说，这般“言论自由”的模式自然是不可接受的。

Clubhouse只是中国政府禁止的众多外国社交平台中的一个。(法新社）

这从其他国外社交平台如面簿、推特等此前在中国的遭遇就可以预见。

事实上，中国微博刚问世时也有大量公共话题的讨论，但在官方的严控下如今已经式微，沦为营销号活跃的场地。

因此，Clubhouse在中国大陆被封，确实不意外，如果有一天类似的社交平台在大陆可以正常使用，那才会反而让人意外。

